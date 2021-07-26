7 saatten az uyku sağlığı bozar

Göğüs Hastalıkları Bölümünden Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu, kalitesiz uykunun sağlık üzerinde birçok olumsuz sonuç doğurabileceğine dikkati çekti. Prof. Dr. Akkoyunlu, ani ölümler, kalp krizleri, felçler gibi birçok hayatı tehdit eden durumun nedenleri arasında olan kalp ritim bozukluğunun, uyku süresi ile direkt ilişkili olduğunu belirterek "Maalesef sağlığa bu kadar etki eden ve çok basit alışkanlık değişiklikleri ile çözebileceğimiz şeyler göz ardı ediliyor ve büyük bedeller ödüyoruz.

Mesela sağlık açısından genetiği değiştirilmiş gıdalar, mikroplastik salgını, küresel iklim değişikliği gibi çok popüler konular var gündemimizde. Bunlar belki de bireysel anlamda hayata bu düzeyde tehdit oluşturmuyor. Ayrıca bunları düzeltmek uykumuzu düzenlemenin kolaylığı ve ucuzluğu ile kıyaslanmaz. Uyku kalite ölçümü Evre 3 ve REM dediğimiz derin uyku ile değerlendiriliyor. Bu derin uyku azaldığında sonuç yine felaket. Uyku kalitesinin bozulması uyku herhangi bir uyku hastalığına ya da uyku hijyeninin bozulmasına bağlı olabilir" diye konuştu.