70 yaş ve üstü bireylerde ortalama diş sayısı 3.7

TÜİK verilerine göre, 2000'li yılların başında Türkiye nüfusunun sadece %5,6'sını oluşturan yaşlı (65 yaş ve üstü) bireylerin, 2023 itibariyle nüfusun %10,2'sini oluşturacağı tahmin ediliyor. Kişinin ağzında bulunan diş sayısının her zaman çiğnemeye yarayan dişleri göstermediğini belirten Doç. Dr. Fatıma Betül Baştürk, "Yaşla beraber diş kayıplarının artması ve kapanışta olan dişlerin azalmasıyla beraber 85 yaş üstü bireylerin yaklaşık %44'ünde çiğneme bozuklukları mevcut" diye konuştu.



"MEVCUT DİŞLER AĞIZDA TUTULMAYA ÇALIŞILMALI"

Diş eksikliği artan bireylerde fonksiyon azalması sonucu hastalarda mutsuzluk geliştiğini ve ağız sağlığına bağlı yaşam kalitesi değerlerinin düştüğünü söyleyen Doç. Dr. Fatıma Betül Baştürk, "Yaşlılık, çiğnemeyi olumsuz etkileyecek radikal değişikliklere gitme dönemi değildir. Bu sebeple, hastalarda bulunan fiziksel (hareket kısıtlaması, felç gibi) ve fizyolojik (yüksek tansiyon, kalp pili gibi) durumlar değerlendirilerek mevcut dişler ağızda tutulmaya çalışılmalıdır" ifadelerini kullandı.