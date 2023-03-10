9 yıl boyunca doğmamış ölü bebeğini karnında taşımış! "Tedaviyi reddetti çünkü..."

Kadının dokuzuncu çocuğu olacak olan fetüs, 28. haftada kadının içinde gelişmeyi bıraktı. Ancak düşük yapmak yerine litopedion olarak bilinen duruma maruz kaldı.

Vakayı bildiren SUNY Upstate Tıp Üniversitesi'nde dahiliye uzmanı olan Dr Waseem Sous, hastanın 'ameliyat korkusu nedeniyle müdahaleyi reddettiğini ve semptomların izlenmesini seçtiğini' söyledi. Sous,"ne yazık ki, litopedion nedeniyle tekrarlayan bağırsak tıkanıklığı sonucunda şiddetli yetersiz beslenmeyle hayatını kaybetti" açıklamasında bulundu.

"İLK VAKA 1582'DE FRANSA'DA GÖRÜLDÜ"

Bu durum, hamilelik uterus yerine karında oluştuğunda ortaya çıkar. Dış gebelik, embriyonun vücudun yanlış bölgesinde oluşmaya başladığı tüm gebelikler için kullanılan bir terimdir.

Litopedi vakalarında bebeğe yeterli kan gitmez ve bu da hamileliğin başarısız olmasına neden olur. Vücut, fetüsü de dışarı atamaz, bu da potansiyel olarak ölümcül komplikasyonlara yol açar. Durum yalnızca 290 kez kaydedildi, ilki 1582'de Fransa'ya kadar uzanıyor.

"DAHA ÖNCE ÜÇ BEBEĞİNİ DOĞUMDAN KISA SÜRE SONRA KAYBETTİ"

Bazı kadınlar ciddi semptomlar bildirse de, diğerleri durumun herhangi bir belirtisi olmadan onlarca yıl yaşayabilir. Bu vaka, BMC Kadın Sağlığı dergisinde yayınlanan bir tıbbi raporda ortaya çıktı.

Annenin erken yaşamı, çatışmalar nedeniyle Kongo'dan Burundi'ye ve ardından Tanzanya'ya taşınarak iki kez yerinden edildiğini görmüştü. Tanzanya'ya yerleşti ve doğal yollardan sekiz çocuğu oldu. Üçü doğumdan kısa bir süre sonra öldü.

Dokuzuncu hamileliği sırasında, bebeğinin artık hareket etmediğini fark ettikten sonra bir mülteci kampındaki bir doktor kliniğini ziyaret etti. Oradaki sağlık görevlileri, bebeğin kalp atışının olmadığını söylediler ve evde doğal olarak bu süreci geçirmesini ve bu işe yaramazsa iki hafta içinde geri dönmesini tavsiye etti.