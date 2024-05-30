Acil sağlık uzmanı en büyük riski açıkladı! "Basit bir uyuşma demeyin! En çok bu yüzden..."

Acil sağlık hizmetlerinin hayati öneme sahip olan işlevselliği ile ilgili hepimizin net fikirleri mevcut. Zamanında müdahale gerektiren, zorlu bir hizmet alanı olan acil sağlıkta, nasıl bir sürecin yaşandığını anlatan Mesut Çetinkaya; bu sektörde nasıl başarı kazanılabileceği ilgili tavsiyeler verdi.
Merhaba bize kendinizden bahseder misiniz?
Merhaba öncelikle ben Mesut Çetinkaya, sağlık personeliyim 2013 yılında sağlık meslek lisesinden, 2016 yılında da paramedik bölümünden mezun oldum. Meslek hayatıma özel bir hastanenin acil servisinde başladım ve şu an kendi işimi yapıyorum. Tek başıma çıktığım bu yolda hem sahadaki ekiplerimiz hem de merkezimizdeki sağlık personellerimiz ile birlikte sayımız 40'ı aşmış bulunmakta. Faaliyet kolları olarak klinik hizmetleri, evde sağlık hizmetleri ve ambulans hizmetleri olarak çalışmaktayız.
Yaptığınız iş psikolojinizi nasıl etkiliyor?
Bizi de zaman zaman zorlayabiliyor fakat insanların zor zamanlarında yanında olmak iyi hissettiriyor. Örneğin; Bir bebeğin ateşini düşürmek, bir insana en ufak iyi gelecek dokunuşta bulunmak en güzel yanlarından birisi.
Evde sağlık ekipleri hastanın evine gelene kadar hasta yakınları hasta için neler yapabilir?
Hastanın sakinliğini koruyabilirler, hastanın ihtiyacına yönelik ufak şeyler yapılabilir. Örneğin; hastanın ateşi varsa soğuk kompres uygulanabilir, solunum güçlüğü bulunan bir hastada uygun pozisyon verilerek nefes darlığı giderilebilir.
Hangi durumlarda "hemen acile" gitmeliler dersiniz?
Evde müdahale edilemeyecek durumlarda hemen acile başvurulabilir ya da 112'den destek alınabilir. Bu durumları özetlemek gerekirse; göğüs ağrısı, kolda uyuşma, konuşmayı ve yürümeyi engelleyecek düzeyde olan denge kayıpları, uzuv kopmaları, şiddetli kanamalarda vakit kaybedilmemelidir.
Gördüğünüz en etkilendiğiniz hasta neydi?
Mesleğin ilk yıllarında, mide kanseri olan bir hastamızın terminal döneminde hizmet vermiştim. Geçirdiği operasyonlara ve kanserin ilerleyişine bağlı olarak karnında büyük bir açıklık ve yara vardı. Bir yudum su dahi içse karnından sızıntı yapıyordu. Zaten ağız yoluyla beslenmesi doktoru tarafından yasaklanmıştı. Damar yolundan serumlar ve mamalar ile besliyorduk. Süreç ilerledikçe damar yapısının yıpranmasından dolayı, damar yolunu bulmakta çok güç hale gelmişti. Bu hastamıza çok üzülmüştüm o dönem.
Bir başka örnek verecek olursak da yakın tarihte yaşadığımız 6 Şubat depreminde ben ve ekibim önce Osmaniye, İskenderun, Antakya ve Adıyaman'a kurtarma çalışmalarına ambulanslarımız ile gitmiştik. Bu gittiğimiz bölgelerde dört bir yanımızda enkazların olması her enkazın altında onlarca insanımızın yatıyor olması, bizi oldukça sarsmıştı. Ayrıca enkaz altından kurtardığımız 4 aylık bir bebeğin cansız bedenini görmek bizi hiç olmadığımız kadar çaresiz hissettirmişti.
En çok hangi rahatsızlıklar nedeniyle evde sağlık hizmeti için talep geliyor?
Soğuk algınlığı ve gribal enfeksiyon şikayetleri ağırlıkta oluyor. Bunların dışında merkezimizde görev yapan dahiliye ve onkoloji uzmanlığı bulunan doktorumuzun takip ettiği, yatağa bağımlı, ağır hasta diyebileceğimiz birçok hastamız mevcut.
Bu mesleği yapmak isteyen gençlere tavsiyeleriniz neler?
Sağlık profesyoneli olmayı hedefleyen bir kişi mesleğin getirdiği zorlukların bilincinde olmalı, çünkü insanlara, ailelere ve topluluğa sistematik bir şekilde iyileştirici veya rehabilite edici hizmeti sağlamanın önemi büyük ve sorumluluk gerektiren bir durumdur. Bununla birlikte sağlık sektörü sürekli olarak gelişime açık olduğundan gelişimi ve araştırmayı sekteye uğratmamamız gerekiyor.
Bunların yanı sıra bence en önemli şeylerden biri de hasta ile kurduğumuz iletişim. Hastaların çoğu en ajite olduğu durumlarda karşısında ki sağlık profesyonelinden güven, sıcaklık ve samimiyet bekler. Sizin bir olumlu cümleniz gülümsemeniz bile onlar için son derece önemli bir faktördür.