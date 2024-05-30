Acil sağlık uzmanı en büyük riski açıkladı! "Basit bir uyuşma demeyin! En çok bu yüzden..."

Acil sağlık hizmetlerinin hayati öneme sahip olan işlevselliği ile ilgili hepimizin net fikirleri mevcut. Zamanında müdahale gerektiren, zorlu bir hizmet alanı olan acil sağlıkta, nasıl bir sürecin yaşandığını anlatan Mesut Çetinkaya; bu sektörde nasıl başarı kazanılabileceği ilgili tavsiyeler verdi.

Merhaba bize kendinizden bahseder misiniz?

Merhaba öncelikle ben Mesut Çetinkaya, sağlık personeliyim 2013 yılında sağlık meslek lisesinden, 2016 yılında da paramedik bölümünden mezun oldum. Meslek hayatıma özel bir hastanenin acil servisinde başladım ve şu an kendi işimi yapıyorum. Tek başıma çıktığım bu yolda hem sahadaki ekiplerimiz hem de merkezimizdeki sağlık personellerimiz ile birlikte sayımız 40'ı aşmış bulunmakta. Faaliyet kolları olarak klinik hizmetleri, evde sağlık hizmetleri ve ambulans hizmetleri olarak çalışmaktayız.

Yaptığınız iş psikolojinizi nasıl etkiliyor?

Bizi de zaman zaman zorlayabiliyor fakat insanların zor zamanlarında yanında olmak iyi hissettiriyor. Örneğin; Bir bebeğin ateşini düşürmek, bir insana en ufak iyi gelecek dokunuşta bulunmak en güzel yanlarından birisi.

Evde sağlık ekipleri hastanın evine gelene kadar hasta yakınları hasta için neler yapabilir?

Hastanın sakinliğini koruyabilirler, hastanın ihtiyacına yönelik ufak şeyler yapılabilir. Örneğin; hastanın ateşi varsa soğuk kompres uygulanabilir, solunum güçlüğü bulunan bir hastada uygun pozisyon verilerek nefes darlığı giderilebilir.