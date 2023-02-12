Acıyı unutmak için uçtular! Türk Hava Kuvvetleri pilotları depremzede çocukları kokpitte ağırladı

Kahramanmaraş'ta gerçekleşen depremin ardından 10 ilde yaşayanların karşılaştığı zor durumlardan uzaklaşması için tahliye çalışmaları devam ediyor.

Birçok bölgede hız kesmeden devam eden arama kurtarma çalışmaları devam ederken bir yandan da tahliye çalışmaları ile ilgili uçuşlar düzenli olarak sık aralıklarla gerçekleştirilmeye devam ediyor.

Depremzedelerin bölgelerden uzaklaşması için gerçekleştirilen bu tahliye uçuşlarından birinde ise; Tük Hava Kuvvetleri pilotlarından hepimizin gönlünü ısıtan görüntüler geldi.

Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçaklarda yapılan tahliye uçuşlarında bulunan çocukları, pilotların kokpite alması ve birlitke eğlenceli anları kayda geçirmeleri oldukça sevindirdi.

Depremzede çocuklar için bir an olsun yaşadıklarını unutturmak için yaptıkları anlamlı hareket, oldukça mutlu eden fotoğraflarla aynı zamanda çocukların da bir an olsun yaşadıkları acıdan uzaklaşmalarına vesile oldu.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6'lık iki deprem 10 ilde yıkıma neden oldu. 120 yılın en büyük felaketi olan depremlerden sonra Türkiye devletinin tüm kurumları hava koşullarının olumsuzluğuna rağmen afet bölgelerine ulaştı. Milli Savunma Bakanlığı da depremin ilk anlarından itibaren deprem bölgesindeki afetzedeler için harekete geçti.

HAVADA, KARADA, DENİZDE!

Hava Kuvvetleri, Kara Kuvvetleri ve Deniz Kuvvetleri Komutanlıklarında görevli Türk Silahlı Kuvvetleri tüm imkânlarını seferber etti. Arama kurtarma faaliyetlerinde bulunan Mehmetçik, birçok canın kurtulmasına vesile oldu. Depremzedelere sıcak yemek sunmaya devam eden Mehmetçik, deprem bölgesindeki illerde, günde 50 bin kişiye sıcak yemek verebilecek kapasitede hizmet veriyor.

Deprem bölgesinin en ücra köşesindeki afetzede vatandaşlara temel ihtiyaç malzemelerini ulaştıran Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın CH-47 helikopterleri, depremden etkilenen vatandaşlarımıza aralıksız olarak yardım malzemelerini ulaştırmaya devam ediyor.

Silahlı kuvvetler deprem bölgesinde 19 binden fazla çadırın kurulmasını da sağladı. Deniz Kuvvetleri'nin C-72 genel maksat uçakları da depremzedelerin tahliyesinde görev alırken, TCG BAYRAKTAR, TCG SANCAKTAR rol-2 gemilerinde şu ana kadar 421 vatandaşa sağlık hizmeti verildi ve verilmeye devam ediliyor.

Milli Savunma Bakanlığı deprem bölgesinde kurdukları seyyar sahra hastanesinde de depremde yaralanan vatandaşları tedavi ettiklerini açıklamıştı.

AFETZEDE ÇOCUKLARA ASKERİ UÇAKTA MORAL!

Milli Savunma Bakanlığı, deprem bölgelerinde depremden kurtarılan vatandaşların tahliyelerini sürdürürken, afetzede çocuklara moral vermeyi de ihmal etmiyor. Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada Hava Kuvvetleri'ne ait uçaklarda depremden kurtarılan vatandaşlarının tahliyelerinin sürdüğü belirtilerek "Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar, aralıksız şekilde depremden kurtarılan vatandaşlarımızın tahliyesine devam ediyor.

Pilotlarımız da uçaktaki çocuklarımıza moral vermek için onları kokpite alıyor, pilotluk ve uçak hakkındaki meraklarını da gideriyor. Türkiye Tek Yürek" ifadeleri kullanıldı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın deprem bölgesinde ihtiyaçlara göre her alanda seferberliği ise sürüyor.