Adeta korku filmi gibi! Basit bir “lens” için gitti: Gözünden tam 23 tane…

Göz Uzmanı Dr. Katerina Kurteeva’nın sosyal medyasında paylaştığı bir işlem videosu, tüm dünyada büyük ilgi topladı. Sebebi ise; bir kadının gözünden çıkan lensti. Fakat basit bir lens değil, tam 23 tane lens! İşte o ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 16.10.2022 15:47 Güncelleme Tarihi: 16.10.2022 15:52 PAYLAŞ ABONE OL

Dr. Kurteeva, geceleri lenslerini çıkarmayı unutan bir hastasının kendisine başvurduğunda bu kadar ilginç bir vakayla karşıalaşacağını tahmin etmemişti. Lenslerini çıkarmayı unutarak her sabah bir yenisini takmaya devam eden hasta, tam 23 lensi üst üste kullanmıştı.

"İŞLEM OLDUKÇA RİSKLİYDİ" Doktor tarafından dikkatlice pamukluk bir çubukla çıkarılmaya çalışılan lens, oldukça garip bir görüntüyle birlikte yürekleri ağza getirdi. Bir milyondan fazla görüntülenme alan video ile ilgili olarak insanları kontakt lens kullanımı ile ilgili eğitme fırsatı sunduğu için memnun olduğunu söyledi. Tam 23 farklı lensin hastanın gözünde yer aldığını söyleyen doktor, dikkatlice bu lensleri birbirinden ayırdığını söyledi. Bu işlemi yaparken ise; çok ince bir cerrahi alet ve kuyumcularda da kullanılan bir pensi dikkatlice kullanmak zorunda kalmıştı.