Adeta korku filmi gibi! Basit bir “lens” için gitti: Gözünden tam 23 tane…

Dr. Kurteeva, geceleri lenslerini çıkarmayı unutan bir hastasının kendisine başvurduğunda bu kadar ilginç bir vakayla karşıalaşacağını tahmin etmemişti. Lenslerini çıkarmayı unutarak her sabah bir yenisini takmaya devam eden hasta, tam 23 lensi üst üste kullanmıştı.
"İŞLEM OLDUKÇA RİSKLİYDİ"
Doktor tarafından dikkatlice pamukluk bir çubukla çıkarılmaya çalışılan lens, oldukça garip bir görüntüyle birlikte yürekleri ağza getirdi. Bir milyondan fazla görüntülenme alan video ile ilgili olarak insanları kontakt lens kullanımı ile ilgili eğitme fırsatı sunduğu için memnun olduğunu söyledi.
Tam 23 farklı lensin hastanın gözünde yer aldığını söyleyen doktor, dikkatlice bu lensleri birbirinden ayırdığını söyledi. Bu işlemi yaparken ise; çok ince bir cerrahi alet ve kuyumcularda da kullanılan bir pensi dikkatlice kullanmak zorunda kalmıştı.
"NEREDEYSE BİR AY BOYUNCA ÜST ÜSTE YERLEŞMİŞLER"
Neredeyse bir ay boyunca göz kapağının altına yerleşmiş olan kontakt lensler, birbirlerine yapışmışlardı. Bu nedenle çıkartılırken büyük bir özen ve dikkat gerektiriyordu.
Insıder'a konuşan Dr. Kurtereva, yaklaşık 20 yıllık meslek hayatında hiç böyle bir şey görmediğini, hatta hastanın da buna inanamadığını söyledi. Ayrıca çıkan lens sayısına inanamayan hasta, sayıdan emin olup olmadığını bile sormuştu.
https://www.instagram.com/p/Cic7MNMMc_i/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=embed_video_watch_again
İşlemin ardından hastanın bir göz damlası reçete edilerek evine gönderildiğini söyleyen uzman doktor, şimdiden kendini "daha iyi hissettiğini" de sözlerine ekledi.