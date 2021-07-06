Adeta vücudun filtresi! Böbreklerin zarar görmemesi için...

Böbrekler, tüm vücut işleyişinin düzenli şekilde devam etmesini sağlayan filtre işlevi görüyor. Böbreklerin düzgün işlev göstermemesi ise büyük sorunlara neden oluyor. İşte böbreklerinizde ortaya çıkacak sorunların nedenleri…
TUZ
Çok fazla tuz yemek kanınızdaki dengeyi bozarak böbreklerinizin kandaki suyu atmasını zorlaştırır. Bu, sonuçta kesinlikle kaçınmak isteyeceğiniz böbrek sorunlarına neden olabilir. Tuzsuz beslenmeyi tercih ederek diyetinizden olabildiğince fazla tuzu çıkarmaya çalışın. Bu sayede böbreklerinizin çok daha rahat çalışmasını ve ileride yaşayabileceğiniz sorunları ortadan kaldırabilirsiniz.
UZUN SÜRE İDRAR TUTMAK
Vücudunuzda ne kadar uzun idrar kalırsa, mesanenizde o kadar fazla bakteri gelişir. Bu bakteriler böbreklerinize ulaştığında, zorlu enfeksiyon sorunlarla baş etmek zorunda kalabilirsiniz. Öyleyse gitmeniz gerekiyorsa ve yakınlarda bir tuvalet varsa, gidin.
AĞRI KESİCİLER
New England Journal of Medicine tarafından yapılan bir araştırmaya göre, fazla ağrı kesicinin kullanılması böbrek yetmezliğine neden olabilir. Bunun nedeni, ağrı kesicilerin böbreklere giden kan akışını azaltması ve böbrekler üzerinde ağır baskıya neden olabilmesidir. Bu nedenle gereksiz ağrı kesici kullanımından uzak durmanız gerekiyor.
SİGARA KULLANMAK
Hepimiz sigara içmenin iyi bir fikir olmadığını biliyoruz. Ancak sigara içenlerin böbrek hastalığına yakalanma ihtimalinin de çok daha yüksek olduğu biliniyor. Bunun nedeni aşırı sigara içmenin kreatinin üretmesidir. Kreatinin seviyeleriniz çok yükselirse, semptomları fark etmeden bile böbrekleriniz hasar görebilir.
İŞLENMİŞ BESİNLER
Daha önce çok fazla tuz yemenin böbrekleriniz üzerinde zararlı bir etkisi olabileceğinden bahsetmiştik. Bununla birlikte işlenmiş gıdaları da ne kadar tükettiğiniz önemli. Yüksek miktarda tükettiğinizde kendinizi sadece büyük miktarlarda tuza değil, aynı zamanda potasyum ve fosfora da maruz bırakıyorsunuz. Bu durum, sonunda böbreklerinizi olumsuz etkileyebilir. Yemeklerinizi kendiniz pişirmeyi seçin, böylece ne yediğinizi tam olarak bilirsiniz
UYKU ALIŞKANLIĞI
Araştırmacılar, bir gece 6,5 saat veya daha az uyuyan kişilerin böbrek yetmezliği yaşama olasılığının yüzde 19 daha yüksek olduğunu buldular. Bunun nedeni, böbreklerinizin o kısa uyku geceleri boyunca dinlenmek için yeterli zamana sahip olmamasıdır. Sık sık az uyuma sorununuz olduğunda, böbrekleriniz çok çalışmaya devam eder ve bu sonunda onların işleyişini etkileyebilir.