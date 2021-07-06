Adeta vücudun filtresi! Böbreklerin zarar görmemesi için...

Böbrek hastalığı günlük hayatta çok sık duyulmasa da aslında araştırmalar, bu hastalığın meme kanseri veya prostat kanserinden daha fazla ölüme neden olduğunu gösteriyor. Günlük hayattaki basit rutinler, aslında böbrekleri mahveden bir soruna yol açabiliyor. Bu nedenle sahip olduğunuz yaşam tarzı, böbreklerinizin de işleyişini doğrudan etkiliyor.

Giriş Tarihi: 06.07.2021 14:32 Güncelleme Tarihi: 06.07.2021 14:39 ABONE OL PAYLAŞ

Böbrekler, tüm vücut işleyişinin düzenli şekilde devam etmesini sağlayan filtre işlevi görüyor. Böbreklerin düzgün işlev göstermemesi ise büyük sorunlara neden oluyor. İşte böbreklerinizde ortaya çıkacak sorunların nedenleri…

TUZ Çok fazla tuz yemek kanınızdaki dengeyi bozarak böbreklerinizin kandaki suyu atmasını zorlaştırır. Bu, sonuçta kesinlikle kaçınmak isteyeceğiniz böbrek sorunlarına neden olabilir. Tuzsuz beslenmeyi tercih ederek diyetinizden olabildiğince fazla tuzu çıkarmaya çalışın. Bu sayede böbreklerinizin çok daha rahat çalışmasını ve ileride yaşayabileceğiniz sorunları ortadan kaldırabilirsiniz. UZUN SÜRE İDRAR TUTMAK Vücudunuzda ne kadar uzun idrar kalırsa, mesanenizde o kadar fazla bakteri gelişir. Bu bakteriler böbreklerinize ulaştığında, zorlu enfeksiyon sorunlarla baş etmek zorunda kalabilirsiniz. Öyleyse gitmeniz gerekiyorsa ve yakınlarda bir tuvalet varsa, gidin.

AĞRI KESİCİLER New England Journal of Medicine tarafından yapılan bir araştırmaya göre, fazla ağrı kesicinin kullanılması böbrek yetmezliğine neden olabilir. Bunun nedeni, ağrı kesicilerin böbreklere giden kan akışını azaltması ve böbrekler üzerinde ağır baskıya neden olabilmesidir. Bu nedenle gereksiz ağrı kesici kullanımından uzak durmanız gerekiyor. SİGARA KULLANMAK Hepimiz sigara içmenin iyi bir fikir olmadığını biliyoruz. Ancak sigara içenlerin böbrek hastalığına yakalanma ihtimalinin de çok daha yüksek olduğu biliniyor. Bunun nedeni aşırı sigara içmenin kreatinin üretmesidir. Kreatinin seviyeleriniz çok yükselirse, semptomları fark etmeden bile böbrekleriniz hasar görebilir.