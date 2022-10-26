Ağız kokusu bu hastalığın ilk belirtisi! İhmal edildiğinde hayati tehlike yaratıyor…

Böbrekte meydana gelen sorunlar vücutta üre birikmesine neden olur. Aşırı üre ise nefes kokusu ve ağızdaki tadı etkiler. Böbrekteki sorunlar, vücudun mineralleri temizleme yeteneğini yitirmesine neden olur. Bu mineraller zamanla kan dolaşımında artar ve ağızda metalik tat, kötü kokulu nefesin sebebi olur. Dr Oliveira, böbrekleri etkileyebilecek bazı sorunlarla ilgili açıklamalarda bulundu.
POLİKİSTİK BÖBREK HASTALIĞI
Polikistik böbrek hastalığı, böbrekte sıvı dolu kistlerle karakterizedir. Bu genetik bozukluk böbreklerin düzgün çalışmamasına neden olur ve böbrek yetmezliğine yol açabilir.
FABRY HASTALIĞI
Fabry hastalığı başka bir genetik bozukluktur. Böbreklere ve vücudun diğer kısımlarına kan akışının azalmasına neden olur. Fabry hastalığı tedavi edilmezse kronik böbrek hastalığına veya böbrek yetmezliğine yol açabilir.
GLOMERÜLONEFRİT
Glomerülonefrit, böbreklerinizdeki filtreler gerektiği gibi çalışmadığında ortaya çıkar. İhmal edilirse, böbrek yetmezliğine yol açabilir.
ATİPİK HEMOLİTİK ÜREMİK (AHUS)
Atipik hemolitik üremik, kan damarlarında kan pıhtılarının oluşumunu sağlar. Bu, böbrek ve diğer organlara giden kan akışının azalmasına neden olarak böbrek yetmezliği riskini artırır.
Böbrekler hayati organlar olarak adlandırılır. Böbreklerin ana görevi, kandaki toksinleri temizlemek ve atıkları idrara dönüştürmektir. Böbrekler 24 saatte bir yaklaşık 200 litre sıvıyı filtrelerler.
Böbreklerde problem olduğunu gösteren işaretleri;