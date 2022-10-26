Ağız kokusu bu hastalığın ilk belirtisi! İhmal edildiğinde hayati tehlike yaratıyor…

Böbrekte meydana gelen sorunlar vücutta üre birikmesine neden olur. Aşırı üre ise nefes kokusu ve ağızdaki tadı etkiler. Böbrekteki sorunlar, vücudun mineralleri temizleme yeteneğini yitirmesine neden olur. Bu mineraller zamanla kan dolaşımında artar ve ağızda metalik tat, kötü kokulu nefesin sebebi olur. Dr Oliveira, böbrekleri etkileyebilecek bazı sorunlarla ilgili açıklamalarda bulundu.