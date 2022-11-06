Ağız kokusunu anında bitiren yöntem!

DAHA FAZLA EKMEK TÜKETİN Karbonhidrat ve protein oranı düşük bir diyetiniz varsa bu durum ağzınızda kötü kokulara neden olabilir. Çünkü vücudunuzun enerji olarak karbonhidrat yerine yağ kaynağını kullanma olasılığı daha yüksektir. Bu durumda, vücudunuz yağ yakar ve bu da vücudunuzda kimyasalların birikmesine neden olur ve bu kimyasallar ağzınızda hoş olmayan kokulara neden olabilir.

YETERLİ SIVI TÜKETİMİ Bol su içmek, taze bir nefese sahip olmaya katkıda bulunabilir. Ancak daha da iyi sonuçlar için onu başka bir içecekle değiştirebilirsiniz. Onun yerine çay içmeyi deneyebilirsiniz. Bir fincan zencefil ve limon çayı nefesiniz için harikalar yaratabilir. Zencefil gerçek bir mucize olabilir. Mide bulantısı hissettiğinizde harikalar yaratır ve ayrıca şişkinlik, mide ve bağırsak problemlerine karşı da yardımcı olur. Üstelik, kan basıncınızı düşürür ve bağışıklık sisteminizi güçlendirir.