Ağız ve diş sağlığı ruh sağlığını da etkiliyor

Amerika'da yapılan bir araştırmaya göre her beş kişiden biri ruh sağlığının orta veya kötü durumda olduğunu söylüyor. Bu kişilerin yüzde 34'ünün diş ağrısı, yüzde 30'unun şişmiş veya kanayan diş etleri ve yüzde 25'inin çiğneme veya yutma sırasında ağrı ve ağız kuruluğundan şikayetçi olduğu görülüyor. Uzmanlar özellikle pandemide daha da artan ruhsal sorunların kişisel bakıma gösterilen özeni azalttığına dikkat çekerken kozmetik markası Ossama Çetinkaya da ağız ve diş sağlığı sorunlarının özgüven eksiliğini beraberinde getirdiğine işaret etti.

Çetinkaya, "Ağız ve dişler, sadece beslenmenin değil iletişimin de başlangıç noktası. Ne var ki yetersiz bakım, sararmış dişler veya kötü kokan bir nefes gibi kişilerin özgüvenini düşüren sonuçlar doğurabiliyor. Bu da sosyal hayata karışmaktan çekinmeye ve içe kapanmaya neden oluyor" açıklamasını yaptı.