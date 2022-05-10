Ağrı kesici bağımlısı kadının şoke eden değişimi: Ağzında diş kalmadı

"TAKMA DİŞLERLE YENİ HAYATINA ADIM ATIYOR"

15 yaşından bu yana her üç ila dört saate bir ağrı kesici almadan bir gününü bile geçiremediğini anlayan Studnicka, bağımlı olduğunu fark ettiğini belirtti. Yaşadığı süreçte almadığı zamanlarda şiddetli yoksunluk belirtileri gösteren genç kadın, bu bağımlılıktan kurtulmak için 18 yaşında rehabilitasyon merkezinde üç ay geçirdi.

Bir yıl sonra ise sık sık yemek yiyememesine neden olan diş sorunları ortaya çıkmıştı. Bu durumda engellemek için yapacak hiçbir şey kalmadığını, ekmek yerken bir dişlerinin kırılmasına neden oluyordu. Bu nedenle çok fazla kilo vermeye başlayan genç kadın, aynı zamanda görünümünde de büyük bir değişimle karşılaşmaya başladı. Tekrarlayan diş apseleri ise daha büyük ağrı sorunlarıyla karşılaşmasına neden oluyordu. Bu nedenle vücuduna almak zorunda kaldığı antibiyotikler nedeniyle bir ay boyunca da hastanede kalması gerekti.

Hayatını değiştirmek için ise yapabildiği tek şey takma dişlere dönmekti. Büyük bir çaba göstererek bu sürece başlayan genç kadın, çevresindekilerin de desteği ile birlikte yeni dişlerine dönüş yaptı. Üstelik sosyal medyadan da aldığı desteklerle birlikte artık daha iyi bir hayat yaşamayı umut ediyor.