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AJet'ten 2025 için indirimli bilet kampanyası! İşte bilet fiyatları...

Türkiye’nin ekonomik uçuş imkanı sağlayan yeni hava yolu AJet, yurt dışı uçuşlar için indirimli bilet kampanyası başlattı.

Giriş Tarihi: 27.11.2024 09:33
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AJET’TEN 2025 İÇİN İNDİRİMLİ BİLET KAMPANYASI! İŞTE BİLET FİYATLARI...

Yurt dışında 54 noktaya uçuş yapan AJet, Türkiye çıkışlı ve varışlı indirimli biletleri, 9 Euro ve 9 Dolar artı vergilerden oluşan fiyatlarla satışa sundu.

Türkiye'den yurt dışına çıkışlı biletler, 9 Dolar artı vergiler; yurt dışından Türkiye'ye varışlı biletler ise 9 Euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla satışa çıktı. Kampanya kapsamında 63 bin indirimli bilet satılacak.

27-29 Kasım 2024 tarihlerinde satışa sunulan biletler, 13 Ocak-29 Mart 2025 tarihleri arasındaki seyahatlerde geçerli olacak. İndirimli 'Basic' biletler, yalnızca AJet.com, AJet Mobil, çağrı merkezi ve yetkili satış acentelerinden alınabilecek.

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