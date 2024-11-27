AJet'ten 2025 için indirimli bilet kampanyası! İşte bilet fiyatları...

Yurt dışında 54 noktaya uçuş yapan AJet, Türkiye çıkışlı ve varışlı indirimli biletleri, 9 Euro ve 9 Dolar artı vergilerden oluşan fiyatlarla satışa sundu.
Türkiye'den yurt dışına çıkışlı biletler, 9 Dolar artı vergiler; yurt dışından Türkiye'ye varışlı biletler ise 9 Euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla satışa çıktı. Kampanya kapsamında 63 bin indirimli bilet satılacak.
27-29 Kasım 2024 tarihlerinde satışa sunulan biletler, 13 Ocak-29 Mart 2025 tarihleri arasındaki seyahatlerde geçerli olacak. İndirimli 'Basic' biletler, yalnızca AJet.com, AJet Mobil, çağrı merkezi ve yetkili satış acentelerinden alınabilecek.