Akademik başarı neden düşüyor? Uzmanlar sınıf içi paylaşımlara dikkat çekti

Prof. Dr. Selman Tunay Kamer, "Türkiye'de ve dünyada yapılan akademik araştırmalar, sınıf içi etkinliklerde bu fenomen öğretmenlerin yapmış olduğu gibi davranışların akademik başarıyı düşürdüğünü gösteriyor." dedi. Kamer, dijitalleşmeyle bazı öğretmenlerin davranış ve rollerinin de değiştiğini söyledi.

Bazı öğretmenlerin sınıfta yaptığı etkinlikleri sosyal medya üzerinden paylaşma eğiliminde olduğunu belirten Kamer, "Bu trend maalesef günden güne artmaya başladı. Bu durumun eğlenerek öğretmeyi, sınıf içindeki öğrencilerin motivasyonunu artırdığı ya da öğrencileri akademik olarak daha başarılı yapacağı düşünülse de yapılan çalışmalar aslında o öğrencilerin akademik başarısının daha düşük olduğunu net şekilde ortaya koyuyor." ifadelerini kullandı.

Bu durumda hem ihmal hem de istismarın söz konusu olduğunu vurgulayan Kamer, "Çocuğun rızası olup olmadan o görüntüleri çekerek kendi sosyal medya hesabından paylaşması kavram olarak da karşımıza çıkıyor. Fenomen öğretmenler, çocuğun masum bir anını veya aksanıyla ilgili bir şeyi paylaşabiliyor. Bu durum istenmeyen sonuçlar doğurabiliyor." diye konuştu.