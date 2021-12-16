Göğüs hastalıkları Anabilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi Mutlu Kuluöztürk, açıklamalarda bulundu. Akciğer kanserinin günümüzde giderek artan bir hastalık olarak vatandaşların karşısına çıktığını aktaran Kuluöztürk, "Özellikle sigara, yaşam tarzı, diyet, çevre faktörleri gibi bir sürü altta yatan nedenler var. Akciğer kanserinin belirtileri genelde nefes darlığı, öksürük, balgam, hızlı kilo kaybı, semptomlarla kendini gösteriyor. O yüzden bu gibi belirti gösteren hastaların en yakın aile hekimine veya göğüs hastalıkları uzmanına görünmelerinde fayda var. Değiştirebileceğimiz olumsuz etkenleri azaltarak daha sağlıklı, daha uzun ömürlü bir yaşam akciğer kanserinden uzak bir yaşam, bizim elimizde" diye konuştu.

ÖZELLİKLE SİGARADAN VE ÇEVRESEL ETKENLERDEN UZAK DURMAK ÇOK ÖNEMLİ

KOAH hakkında bilgi veren Kuluöztürk, "KOAH yani kronik obsiriktif akciğer hastalığı, akciğerlerde bulunan bronş ve alveollerin tıkanması sonucu solunum güçlüğü nefes darlığı, göğüs ağrısı, balgam promos solunum gibi belirtiler ile kendini gösteren kronik bir hastalıktır. En önemli sebeplerden biri sigara ve çevresel etkenlerde önemli, hava kirliliği, toza ve dumana kalınması gibi sebeplerde KOAH için risk faktörüdür. Uzun süreli sigara içen, nefes darlığı çeken, öksürük ve balgam şikayetleri olan kişilerin en yakın bir sağlık kuruluşuna, özellikle Göğüs Hastalıkları uzmanına görünmeleri son derece önemlidir. Günün önemi açısından özellikle sigaradan ve çevresel etkenlerden uzak durmak ve tabi ki spor ile egzersiz yapmak güzel olacaktır" şeklinde konuştu.

