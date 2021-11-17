‘Akciğer kanserinin gençlerde görülme sıklığı arttı’

Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Saadettin Kılıçkap, Türkiye’de ve dünyada erkeklerde en sık görülen ve ölüme neden olan kanser türünün akciğer kanseri olduğunu söyleyerek, “Son yıllarda kadınlar arasında da görülme sıklığı giderek arttı. Genellikle ileri yaşta görülen akciğer kanseri son yıllarda genç yaştaki bireylerde de bariz şekilde artmaktadır” dedi.

DHA ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 17.11.2021 12:48 Güncelleme Tarihi: 17.11.2021 12:49

Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Saadettin Kılıçkap, akciğer kanserinin Türkiye'de ve dünyada erkeklerde en sık görülen ve ölüme neden olan kanser türü olduğunu söyledi. Son yıllarda kadınlar arasında da görülme sıklığının giderek arttığını dile getiren Prof. Dr. Kılıçkap, "Genellikle ileri yaşta görülen akciğer kanseri yine son yıllarda sıklığı daha genç yaştaki bireylerde de bariz bir şekilde artmaktadır. Akciğer kanserinin en önemli nedeni sigara ve tütün kullanımı olup tüm akciğer kanserlerinin yüzde 85'inde hastalığın başlıca nedenidir. Sigara içen bireyler yanı sıra kendisi sigara içmediği halde aile bireyleri veya iş ortamında sigara tüketen bireylerle aynı ortamda bulunması nedeniyle 'pasif içici' olarak adlandırılan bir kesim insanda da akciğer kanseri görülebilmektedir. Akciğer kanserinin sigara ve tütün dışındaki diğer nedenleri hava kirliliği, radyasyon, radon gazı, asbest maruziyeti, arsenik gibi ağır metallere maruziyet ve özellikle ülkemiz için önemli bir sorun olan tüberküloz gibi bazı hastalıların iyileşmesi ile ortaya çıkan skar dokusu da sayılabilir. Özellikle genç yaş ve kadın popülasyonunda sigara dışı etkenlerin rol aldığı akciğer kanseri hızla artmaktadır. Akciğer kanseri küçük hücreli akciğer kanseri ve küçük hücreli dışı akciğer kanseri olarak ikiye ayılır. Bu iki kanser türünün tedavi yaklaşımları ve seyirleri birbirinden farklıdır. Küçük hücreli dışı akciğer kanserinin ise başlıca yassı hücreli kanser, adenokanser, büyük hücreli akciğer kanseri gibi birçok alt tipi bulunmaktadır" diye konuştu.

'FARKLI YAKLAŞIMLAR MEVCUT' Prof. Dr. Kılıçkap, akciğer kanserinin belirtileri ile ilgili, "Uzun süreli ve açıklanamayan kronik öksürük, sırt ağrısı, nefes darlığı, ağızdan kan gelmesi gibi doğrudan akciğerdeki tümörle ilişkili semptomların yanı sıra metastaz ile ilişkili kemik ağrısı, nörolojik yakınmalar veya paraneoplastik sendromların etkisiyle halsizlik, kilo kaybı gibi konstitüsyonel semptomlar görülebilir. Akciğer kanserinden şüphelenilen bir hastada bronkoskopik yöntemle yapılan inceleme sonrası yapılan ince iğne biyopsisi veya sitolojik değerlendirme yanı sıra transtorasik biyopsi adı verilen göğüs duvarı dışından bir iğne vasıtasıyla doku örneği alınması ve bu dokunun mikroskobik olarak incelenmesi ile tanı konmaktadır. Tanı sonrası karaciğer, kemik, böbrek üstü bezleri ve beyin gibi akciğerin en sık metastaz yaptığı yani yayıldığı bölgeler tomografi veya PET-BT gibi radyolojik yöntemlerle değerlendirilir. Tanı konmasını takiben akciğer kanserli hastalarda evreleme yapılarak hastanın cerrahi veya diğer küratif tedavilere uygun olup olmadığı değerlendirilir. Erken evre ve cerrahiye uygun hastalarda başlıca tedavi yöntemi cerrahi tedavi olup akciğerin bir lobunun veya bir yarısının alınması gibi farklı yaklaşımlar mevcuttur. Cerrahi sonrası lenf nodu metastazı ve diğer risk faktörleri göz önüne alınarak hastanın kemoterapi alıp almayacağına karar verilir" ifadelerini kullandı.