Akciğeri tamamen temizliyor! Doktorların ’Mutlaka tüketin’ dediği besin

ANTİOKSİDAN ZENGİNİ BESİNLER:

Meyve ve sebzelerde bol miktarda bulunan C vitamini, E vitamini ve beta-karoten gibi antioksidanlar akciğer sağlığını destekler. Portakal, çilek, brokoli, kırmızı biber, havuç gibi besinler bu vitaminlerden zengindir.