Akıl almaz bir deney! 77 gündür çiğ beslenerek “hayatta kalacağını” ispatlamaya çalışıyor

Her geçen gün, birbirinden farklı garip diyetle karşılaşıyoruz. Fakat bu kişinin uyguladığı diyet, oldukça farklı. Amerikalı bir adam, sadece çiğ et ve içeceklerle ne kadar süre hayatta kalabileceğini görmek için İnstagram'da her gün ne yediğini paylaşıyor. Üstelik tepkilerle birlikte birçok insandan da övgü alıyor.

Her gün çiğ biftek, balık ve tavuk göğsü de dahil olmak üzere birçok çiğ ürünü yiyor. Üstelik içecek olarak da yumurta sarısı ve çiğ sütü de tüketmeye devam ediyor.

Şaşırtıcı bir biçimde şimdiye kadar yemekleri çiğ tüketerek 77 gün dayanmayı başardı. Üstelik Instagram hesabında her gün tüm bu çiğ tüketime nasıl dayanabildiğini görmek isteyen 50.000'den fazla takipçi kazandı.

"SAĞLIKLI BİR YAŞAM TARZI OLDUĞUNU İDDİA EDİYOR"

Öncelikle bir şaka olarak başlayan bu beslenme tarzı, şu kendisinin "sağlıklı bir yaşam tarzı" olarak kabul ettiği bir şeye dönüştüğünü gösteriyor. Üstelik takipçilerine de çiğ beslenmenin ne kadar faydalı olduğuna dair öğütler de vermeye başladı.

Çiğ kıymanın en sevdiği yemek olduğunu söyleyen adam, hem sindiriminin kolay olması hem de kısa sürede tüketilmesi nedeniyle sıklıkla bu şekilde beslendiğini dile getirdi.

Fakat her ne kadar bu kişi büyük bir övgüyle söz etse sağlık "faydaları!" ile ilgili sağlık uzmanları önemli uyarılarda bulunuyor. Uzmanların en önemli fikir birliğinden biri; bu tip hayvansal gıdaların asla çiğ tüketilmemesi gerektiğidir.