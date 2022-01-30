Akıl almaz bir deney! 77 gündür çiğ beslenerek “hayatta kalacağını” ispatlamaya çalışıyor

Her geçen gün, birbirinden farklı garip diyetle karşılaşıyoruz. Fakat bu kişinin uyguladığı diyet, oldukça farklı. Amerikalı bir adam, sadece çiğ et ve içeceklerle ne kadar süre hayatta kalabileceğini görmek için İnstagram'da her gün ne yediğini paylaşıyor. Üstelik tepkilerle birlikte birçok insandan da övgü alıyor.
Her gün çiğ biftek, balık ve tavuk göğsü de dahil olmak üzere birçok çiğ ürünü yiyor. Üstelik içecek olarak da yumurta sarısı ve çiğ sütü de tüketmeye devam ediyor.
Şaşırtıcı bir biçimde şimdiye kadar yemekleri çiğ tüketerek 77 gün dayanmayı başardı. Üstelik Instagram hesabında her gün tüm bu çiğ tüketime nasıl dayanabildiğini görmek isteyen 50.000'den fazla takipçi kazandı.
"SAĞLIKLI BİR YAŞAM TARZI OLDUĞUNU İDDİA EDİYOR"
Öncelikle bir şaka olarak başlayan bu beslenme tarzı, şu kendisinin "sağlıklı bir yaşam tarzı" olarak kabul ettiği bir şeye dönüştüğünü gösteriyor. Üstelik takipçilerine de çiğ beslenmenin ne kadar faydalı olduğuna dair öğütler de vermeye başladı.
Çiğ kıymanın en sevdiği yemek olduğunu söyleyen adam, hem sindiriminin kolay olması hem de kısa sürede tüketilmesi nedeniyle sıklıkla bu şekilde beslendiğini dile getirdi.
Fakat her ne kadar bu kişi büyük bir övgüyle söz etse sağlık "faydaları!" ile ilgili sağlık uzmanları önemli uyarılarda bulunuyor. Uzmanların en önemli fikir birliğinden biri; bu tip hayvansal gıdaların asla çiğ tüketilmemesi gerektiğidir.
"UZMANLAR UYARIYOR: HAYATİ RİSKLERİ MEVCUT"
Önemli sağlık kaynaklarından biri olan Healthline; çiğ et yiyen birinin gıda zehirlenmesi de dahil olmak üzere karşılaşılabilecek birçok sağlık sorununu sıraladı. Çiğ etteki yaygın patojenler arasında Salmonella, Clostridium perfringens, E. coli, Listeria monocytogenes ve Campylıbacter gibi birbirinden farklı sağlığı tehdit edecek bakteri bulunacağını kayda aldı.
Üstelik gıda kaynaklı hastalıkların belirtileri olarak; mide bulantısı, kusma, ishal, karında kramplar, ateş ve baş ağrısı sıklıkla gözlenebilir. Genellikle etin düzgün pişirilmesi, potansiyel olarak zararlı olan bu yemekleri yok eder. Fakat çiğ besinler, tüm bu bakterileri yoğun bir biçimde bünyesinde barındırmaya devam eder.
Bu nedenle sağlık uzmanları, çiğ et yemenin gıda kaynaklı hastalık geliştirme riskinin çok büyük olduğunu ve sağlığı tehdit ettiği konusunda birçok kişiye önemli uyarılarda bulunuyor.