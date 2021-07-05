Alerji mi yoksa soğuk algınlığı mı? İşte aradaki fark...

Uzmanlar tüm ihtimalleri göz önünde bulundurarak teşhis koyarlar. Fakat ebeveynler için acil durumlarda aradaki farkı bilmeleri gereken durumlar ortaya çıkabilir. Bu nedenle çocuğunuzun bu iki benzer rahatsızlığın hangisinden daha fazla rahatsız olduğunu tespit edebilmek için doğru bir ayırıcı belirtiyi gözlemleyebilirsiniz. İşte o farklar…

SAMAN NEZLESİ BELİRTİLERİ

Berrak bir burun akıntısı

Gözde, ağızda, burunda ve kulaklarda kaşıntı

Hapşırma

Bu benzer belirtiler, kafanızın karışmasına neden olabilir. Fakat bu noktada soğuk algınlığı ve alerji arasında ortaya çıkabilecek farkları iyi gözlemlemek gerekir. Ayırıcı belirtilerin yanı sıra belirtilerin devamlılığı da bu noktada en büyük farkı oluşturuyor.