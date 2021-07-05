Alerji mi yoksa soğuk algınlığı mı? İşte aradaki fark...

Uzmanlar tüm ihtimalleri göz önünde bulundurarak teşhis koyarlar. Fakat ebeveynler için acil durumlarda aradaki farkı bilmeleri gereken durumlar ortaya çıkabilir. Bu nedenle çocuğunuzun bu iki benzer rahatsızlığın hangisinden daha fazla rahatsız olduğunu tespit edebilmek için doğru bir ayırıcı belirtiyi gözlemleyebilirsiniz. İşte o farklar…
SAMAN NEZLESİ BELİRTİLERİ
Bu benzer belirtiler, kafanızın karışmasına neden olabilir. Fakat bu noktada soğuk algınlığı ve alerji arasında ortaya çıkabilecek farkları iyi gözlemlemek gerekir. Ayırıcı belirtilerin yanı sıra belirtilerin devamlılığı da bu noktada en büyük farkı oluşturuyor.
ALERJİ VE SOĞUK ALGINLIĞI ARASINDAKİ FARKLAR
İlk olarak, yüksek ateş genellikle bir alerjiden kaynaklanmaz; neredeyse her zaman bir enfeksiyon olduğunu gösterir. Antibiyotikler ise, alerjilere veya bir virüsten kaynaklanan soğuk algınlığına yardımcı olmaz.
Soğuk algınlığı veya alerji bazen kulak veya sinüs enfeksiyonlarına yol açabilir; bu olduğunda antibiyotikler yardımcı olabilir. Fakat alerji tek başına bir antibiyotik kullanım sebebi değildir.
Soğuk algınlığında, burn salgıları genellikle alerjiye göre daha kalındır ve rengi değişebilir. Fakat alerjik reaksiyonlarda burun akıntısı daha sulu ve berrak renkte olur.
Soğuk algınlığı olan çocukta boğaz ağrısı ve öksürük olabilir. Çocuğunuzun ateşi her zaman olmasa da yükselebilir.
Kaşıntı genellikle soğuk algınlığı şikayeti değildir, ancak alerji sorununun ayırt edici özelliğidir.
Basit bir soğuk algınlığı sorunu, iyileşmeye ve geçmeye başlaması genellikle birkaç günden fazla sürmez. Fakat alerji semptomları haftalarca veya aylarca sürebilir.