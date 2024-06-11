Alevlerden kurtulsun diye kedisini balkondan attı! Kendisi dumanlar altında kaldı...

Yangın Değirmendere Mahallesi Kirazlı yolu üzerindeki bir apartmanın birinci katındaki dairede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, birinci kattaki dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın sonrası dumanlar bir anda bütün binayı sardı. Bazı apartman sakinleri dışarıya çakarken, dumandan dışarıya çıkamayan kimi apartman sakinleri ise evlerinin balkonlarına sığındı. Yapılan ihbar üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.