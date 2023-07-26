Alzheimer hastalığına kalkan oluyor! Bu besin beyin hücrelerini yeniliyor

Alzheimer hastalığı, ihmal edildiğinde ciddi sorunları beraberinde getiriyor. Uzmanlar, beyin hücrelerini güçlendiren besinlerin beslenme rutinine dahil edilmesiyle alzheimer gibi birçok hastalığın önlenmesinde etkili olacağını vurguluyor. İşte beyni güçlendiren besinler...
BALIK:
Somon, sardalya, uskumru gibi yağlı balıklar, omega-3 yağ asitleri açısından zengindir. Omega-3 yağ asitleri, beyin hücrelerinin yapısını destekler ve beyni güçlendirir.
CEVİZ:
Beyin sağlığı için faydalı olan omega-3 yağ asitleri ve antioksidanlar açısından zengin bir kuruyemiştir. Ayrıca, beyin fonksiyonlarını destekleyen E vitamini içerir.
YUMURTA:
B vitamini kompleksi ve kolin açısından zengin bir besindir. Kolin, beyin hücrelerinin zarlarının yapısını korumaya yardımcı olur ve hafıza işlevlerini destekler.
YEŞİL YAPRAKLI SEBZELER:
Ispanak, brokoli, lahana gibi yeşil yapraklı sebzeler, folat (B9 vitamini) ve antioksidanlar bakımından zengindir. Folat, beyin fonksiyonları için önemlidir.
AVOKADO:
İyi bir yağ kaynağı olan avokado, beyin sağlığını destekleyen tekli doymamış yağlar içerir.
KURU YEMİŞLER:
Özellikle badem, fındık ve fıstık gibi besinler, E vitamini ve antioksidanlar açısından zengin olup beyin sağlığını destekler.
TURUNÇGİLLER:
Portakal, mandalina, greyfurt gibi turunçgiller C vitamini ve antioksidanlar bakımından zengin olup beyin fonksiyonlarını güçlendirir bilişsel problemleri önler.
BİTTER ÇİKOLATA:
Kakao içeriği yüksek olan bitter çikolata, antioksidanlar ve flavonoidler açısından zengin olup beyin sağlığını destekleyebilir. Ancak, tüketim miktarına dikkat etmek önemlidir, çünkü fazla şeker içerir. Günlük bir parça bitter çikolata tüketimi yeterlidir.