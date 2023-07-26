Alzheimer hastalığına kalkan oluyor! Bu besin beyin hücrelerini yeniliyor

KURU YEMİŞLER: Özellikle badem, fındık ve fıstık gibi besinler, E vitamini ve antioksidanlar açısından zengin olup beyin sağlığını destekler.

TURUNÇGİLLER: Portakal, mandalina, greyfurt gibi turunçgiller C vitamini ve antioksidanlar bakımından zengin olup beyin fonksiyonlarını güçlendirir bilişsel problemleri önler.