Haberler Roza Haberleri Güncel Haberleri Alzheimer hastalığının doğal ilacı! Unutkanlık sorununu bitiriyor

Alzheimer hastalığının doğal ilacı! Unutkanlık sorununu bitiriyor

Gün içinde yaşanan unutkanlık, hafıza problemleri ve konuşma bozuklukları alzheimer hastalığının habercisi olabilir. Alzheimer hastalığına yakalanmamak ve beyin hücrelerinin yenilenmesini sağlamak için bazı besinlerin şifalı gücünden faydalanmak gerekiyor. Yapılan araştırmalar, bazı besinlerin tüketilmesi halinde beyin hücrelerinin yenilendiğni, hafıza problemlerinin ortadan kalktığını, alzheimer hastalığının önlendiğini gösteriyor. Peki, hangi besinler unutkanlığı bitiriyor? İşte alzheimer hastalığını önleyen besinler...

Giriş Tarihi: 02.08.2023 09:33 Güncelleme Tarihi: 02.08.2023 09:41
ABONE OL
Alzheimer hastalığının doğal ilacı! Unutkanlık sorununu bitiriyor

Hafıza problemleri, günlük hayatı zorluyor. Unutkanlık yaşamamak için beyin sağlığını destekleyen besinlerin tüketilmesi gerekiyor. İşte beyin sağlığını destekleyen besinler...

OMEGA-3 YAĞ ASİTLERİ:

Somon, sardalya, keten tohumu gibi omega-3 yağ asitleri içeren gıdalar, beyin sağlığını destekler.

YEŞİL YAPRAKLI SEBZELER:

Ispanak, lahana, brokoli gibi sebzeler, folik asit ve B vitaminleri içerir. Bu vitaminler hafıza işlevini artırabilir.

YUMURTA:

Yumurta, kolin adı verilen bir besin maddesi içerir. Kolin, hafıza ve bilişsel işlevleri destekler.

CEVİZ:

Ceviz, omega-3 yağ asitleri ve antioksidanlar içerir. Hafıza ve beyin sağlığını olumlu etkiler.

BEYAZ ET:

Tavuk ve hindi gibi beyaz et, protein sağlar ve dopamin üretimine yardımcı olarak zihinsel uyanıklığı artırabilir.

MEYVE VE SEBZELER:

Renkli meyve ve sebzeler, antioksidanlar ve C vitamini gibi besin maddeleri içerir. Bu besinler beyin sağlığını korumada yardımcı olabilir.

TAM TAHILLAR:

Kepekli ekmek, esmer pirinç gibi tam tahıllı gıdalar, enerjiyi dengeler ve beyin fonksiyonlarını destekler.

KURUYEMİŞLER:

Fındık, badem, fıstık gibi kuruyemişler, beyin sağlığına olumlu etkileri olan sağlıklı yağlar ve vitaminler içerir.

KIRMIZI MEYVELER:

Yaban mersini, çilek gibi kırmızı meyveler, antioksidanlar açısından zengindir ve hafıza işlevini destekleyebilir.

YEŞİL ÇAY:

Yeşil çay, antioksidanlar ve kafein içerir. Hafıza ve konsantrasyonu artırabilir.

KIRMIZI PANCAR:

Kırmızı pancar, beyin fonksiyonlarını destekleyebileceği düşünülen bir bileşik olan nitrik oksit üretimini artırabileceği için hafıza ve bilişsel fonksiyonları geliştirmeye yardımcı olur. Nitrat, beyin kan akışını artırarak hafıza, öğrenme ve düşünme yeteneklerini destekler.

SON DAKİKA SON DAKİKA