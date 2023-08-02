Alzheimer hastalığının doğal ilacı! Unutkanlık sorununu bitiriyor

KIRMIZI PANCAR:

Kırmızı pancar, beyin fonksiyonlarını destekleyebileceği düşünülen bir bileşik olan nitrik oksit üretimini artırabileceği için hafıza ve bilişsel fonksiyonları geliştirmeye yardımcı olur. Nitrat, beyin kan akışını artırarak hafıza, öğrenme ve düşünme yeteneklerini destekler.