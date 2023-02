Amasra'da maden ocağındaki patlamada yaralan madenci de deprem bölgesinde çalıştı

Mesai arkadaşlarını o kazada kaybeden Güneş, 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler yaşanınca, 10 arkadaşı ile gönüllü olarak Kahramanmaraş'a giderek arama kurtarma çalışmalarına katıldı. Deprem bölgesinde 10 gün boyunca çalışmalara destek veren ve geçici olarak memleketi Bartın'a dönen Güneş, gazetecilere yaşadıklarını anlattı. Güneş, bölgeye ekip göndermek için hazırlık yapıldığı sırada kendisi de gitmek için gönüllü olarak ismini yazdırdığını belirterek, depremin ikinci günü Kahramanmaraş'a gittiklerini ve çalışmalara başladıklarını kaydetti.

Bölgeye gittiklerinde gördüğü manzara karşısında Amasra'daki patlamanın aklına geldiğini ve "canlar yanmasın" duygusuyla çalıştıklarını ifade eden Güneş, şöyle konuştu:

"Biz oraya gece saatlerinde ulaştık ve hemen çalışmaya başladık. 48 saat içinde 1,5-2 saat uyuyabildik. Saatler önemli, ulaşabildiğimiz insanlara ulaştık, yapabileceğimizin en iyisini yapmaya çalıştık. Canlı bir insan çıkardığımızda umudunuz daha da artıyor, daha çok çalışmak istiyorsunuz. Elimizden gelenin en iyisini yaptık, ihtiyaç olduğunda yine gideriz. Biz yeni bir faciadan çıktığımız için o bölgeye kimse gitmemezlik yapmadı. Herkes oraya gönüllü olarak gitti. Ben ismimi yazdırmıştım ama 'Sen patlamadan yeni çıktın.' diyerek ismimi sildiler. Ben yine de 'Gideceğim.' dedim. Burada kalsaydım vicdan azabı çekerdim, kendime yakıştıramazdım çünkü yeni kazadan çıktığımız için ne olduğunu, ailelerin perişanlığını biliyoruz. Kendimi oraya atmak istedim ve gittim. Şu an vicdanım rahat, yastığa kafamı rahat koyuyorum. Allah bir daha böyle acılar göstermesin ama biz her zaman canımızı feda edip gideriz." Deprem bölgesinde yaşadığı en etkileyici anısını da paylaşan Güneş, enkaz çalışması sırasında kazma ile kazdığı, diğer arkadaşlarının da kürek ve elleriyle molozları ayıkladığı sırada bir babayla kızını bulduğunu aktararak, "Kızını kucağına almış, sarılmış, kızında bir şey yoktu. Babası biraz kötüydü ama o halde kızını korumaya çalışmış. En duygulandığım an oydu, keşke o anı görmeseydim." dedi.

AMASRA'DAKİ PATLAMADAN NASIL KURTULDUĞUNU ANLATTI

14 Ekim'deki maden kazasında -300 kotta çalıştığını ve patlamanın ardından kendilerine panik yapmamaları için deprem olduğunu söylediklerini kaydeden Güneş, şöyle devam etti:

"Maskelerimizi taktık, yola çıktık. Biz orada 3 arkadaş düşüp bayılmışız. Bizi de yedek maske alan diğer arkadaşlarımız kurtardı. 4 gün hastanede yattım, hafızamı kaybetmiştim, çocuğumun, eşimin, annemin, babamın adını hatırlamıyordum. Bizi normal odaya aldıklarında televizyon kapalıydı ve ben 'Ne oldu?' diye sorduğumda trafik kazası geçirdiğimi söylediler. Sonra televizyondan haberleri izlerken patlama olduğunu öğrendim. Geri gidip arkadaşlarımı kurtarmak istedim ama üzerinden 4 gün geçmişti."