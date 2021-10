Annelere özel alışveriş festivali

Binlerce anne ve bebeğini buluşturan "Baby On The Fest by Buse Terim" bu yıl açık havada dopdolu bir programla yepyeni bir buluşmaya hazırlanıyor. Anne, bebek ve çocuklara yönelik ürünlerin satışa sunulduğu festivalde alışveriş imkanının yanı sıra çocuklar için çeşitli aktivite ve atölyeler, annelere de alanlarında uzman konuşmacılarla seminerler düzenleniyor.

Buse Terim'in girişimci annelerle birlikte düzenlediği festival bu yıl La Roche Posay, Evolvia, Thermomix, Medipera, Ticimax sponsorluğunda gerçekleşiyor. Anne ve çocukların ihtiyaçlarına yönelik, sektörün önde gelen 50 markasının yer alacağı organizasyonda, anne ve anne adaylarını keyifli etkinlikler bekliyor.

UZMANLARLA SÖYLEŞİLER

Alışverişin yanı sıra eğitici ve öğretici konulara da yer veren Baby on The Fest'te Ceyda Düvenci moderatörlüğünde, Eğitim Bilimci Dr. Özgür Bolat, Kadın Hastalıkları ve Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Dr. Furkan Kayabaşoğlu, Çocuk Diş Hekimi Msc. Dt. Neşve Kayabaşoğlu, Uyku Meleği Kurucusu ve Uyku Koçu Seride Samurkaş ve Uzman Diyetisyen ve Beslenme Uzmanı Nilay Keçeci, astrolog Dolunay Karaca, Studio Canlı kurucusu, mindfulness eğitmen eğiticisi Erhan Ali Yılmaz ve alanlarında uzman birbirinden değerli Studio Canlı eğitmenleri söyleşiler yapıyor.

Anneler alışveriş yaparken çocukların da keyifli vakit geçirmeleri için düzenlenen etkinlikler arasında Ceyda Düvenci'nin kurmuş olduğu Taş Kağıt Makas atölyesi ile çocuklar hem eğlenirken hem de öğreniyor olacak. Studio Canlı eğitmenleri önderliğinde düzenlenecek olan aktiviteler arasında mini bale, çocuk yogası, dans gibi birbirinden eğlenceli aktiviteler ile çocuklar keyif dolu bir gün geçiriyor.

KIŞ KOLEKSİYONLARINA YÖNELİK ÖZEL İNDİRİMLER

Alışveriş festivaline katılan markalar arasında ise Buse Terim'in patik markası Baby On The Go'nun yanı sıra BT Shop, Happy Folks, Little Yucca, Le Petit Mico, Aisha & Joe, Paperwork İstanbul, La Vie Bebe Maison, Kid Zee, Deux Lapins ve ABC Grup gibi isimler yer alıyor. Markaların kış koleksiyonları ile tanışma ve özel indirimlerden yararlanma fırsatının sunulacağı festivale giriş ve tüm etkinlikler ücretsiz.