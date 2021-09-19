Annenin inanılmaz dikkati çocuğunu ölümcül hastalığın pençesinden kurtardı!

Bir anne, oğlunun bacaklarındaki üç tane küçük morluğun erken kanser belirtisi olduğunu fark ederek bebeğinin hayatını kurtardı. Diğer ebeveynleri de bu konuda dikkatli olmaları konusunda uyardı.

ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 19.09.2021 16:55 Güncelleme Tarihi: 19.09.2021 17:07

31 yaşındaki Kimberley McFarquhar, üç yaşındaki oğlu Harry'nin Mayıs ayında bacaklarında bazı morluklar bulunduğunu fark etti ve önceleri bu lekelerin yürümeye başlayan, enerjik bir çocuğun sürekli hareket etmek istemesi nedeniyle oldukça doğal olduğunu düşünmüştü. Ancak şimdi dört yaşında olan çocuk, solunum güçlüğü yaşamaya başladığında, Kimberley ve 37 yaşındaki ipotek temsilcisi kocası James McFarquhar, aslında beyaz kanı etkileyen nadir bir kanser türü akut lenfoblastik lösemi olduğunu keşfetti.

"KANSER TESPİTİNDEN 12 SAAT SONRA YOĞUN BAKIMA ALINDI" Önce pratisyen hekime, sonra da hastaneye, oğullarının göğüs enfeksiyonu geçirdiğine inanarak gittikten sonra, ebeveynler onun teşhisini duyunca yıkıldılar. Harry, kanser tespit edildikten sadece 12 saat sonra yoğun bakıma alındı. 2015 yılında kana dayalı bir kanser olan lenfoma için gerileme olmasına rağmen, James birkaç danışman tarafından Harry'nin sonraki teşhisinin alakasız ve basitçe 'korkunç bir tesadüf' olduğuna dair güvence verdi. Harry'nin yıpratıcı kemoterapi tedavisine dört ay kala, Harry'nin anneannesi, ebeveynleri olağandışı semptomları kontrol ettirmeye teşvik etmek için aileyi uyarıyor. East Midlands, Northampton'dan Kimberley, "Lösemi kelimesini duyduğumda 'ölecek' sandım" diyor. "Harry'ye teşhis konulduğunda Ashley Cain'in kızı Azaylia lösemiden yeni vefat etmişti ve bu aklımda tazeydi. Bu düşünceyi kafamdan atamadım, korkunçtu. Büyük bir darbeydi, sadece başınıza gelecek bir şey olacağını düşünmüyorsunuz." diyerek yaşadığı dehşeti anlattı.

"ANNEANNESİ VE ANNESİNİN DİKKATİNDEN KAÇMADI" Fazla enerjik Harry, Şubat ayında solgun görünmeye başladı ve Kimberley'nin hemşire annesi Claire Hancock'un tavsiyesi üzerine, doktorlara muayene oldu ve tekrar temiz çıkan anemiyi ekarte etmek için kan testinden geçti. Mayıs ayının başında bebek, yorgunluk yaşıyordu ve bacaklarında bazı morluklar vardı. Harry, göğüs enfeksiyonu semptomları yaşamaya başladığında, onu temizleme umuduyla antibiyotik ve solunum desteği veren doktorlara bir kez daha götürüldü. Ancak nefes almakta zorlanmaya başlayınca ve Covid testleri temiz çıktı, çift 17 Mayıs'ta kontrol için onu Northampton General Hospital'a götürdü. Birçok testin ardından doktorlar Harry'i muayene ettiler, kan testleri yaptılar ve ertesi gün perişan durumdaki anne ve babasına lösemi olduğunu söylediler.

"BABASI DA KANSERLE SAVAŞTI" En dramatik öykü ise aslında Harry'nin babası James'in de kemoterapi tedavisi görmesiydi. Kimberley, James'in kanser savaşının ortasında Harry'nin onların "mucize bebeği" olduğu için darbenin daha da yıkıcı olduğunu söyledi. "Kocamın kemoterapi tedavisi nedeniyle ona sahip olamayacağımız söylendi, Harry bizim küçük mucizemiz" dedi. "Bir zamanlar enerjik ve oyuncu olan çocuğunuzun yatakta oyun oynamak istememesi, kalkacak enerjisinin olmaması ve hasta olmasını izlemek - açıklayamam, bu çok korkunç." diyerek Kimberley, yaşadığı sürecin zorluğunu dile getiriyor. Harry'nin teşhisi, baba James'in kanser teşhisinin gerilemede olduğunun doğrulanmasından altı yıl sonra geldi. Kimberley, "James kendini suçluyordu. Lösemi ve lenfoma, her ikisi de kan kanseri. Eğer sizde varsa ve çocuğunuzda da çıkarsa 'aman tanrım bu benim yüzümden oldu' diyorsunuz ama çok sayıda danışmana sorduk ve bunun hiçbir şekilde bağlantılı olmadığını söylediler, sadece korkunç bir tesadüf" dedi.