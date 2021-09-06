Antik Roma’da akıllara durgunluk veren cilt bakımı ve makyaj sırları...

Antik Roma'da bazı Romalı erkekler, çevrelerindeki kadınların dış görünüşleri konusunda oldukça takıntılıydılar. Öyle ki Romalı şair Ovidius (MÖ. 43 – MS. 17-18) kadınların güzel görünmelerini sağlamak için "büyük emekler harcayarak" boyalar üzerine küçük bir kitap yazmıştı.

İster kadın ister erkek olsun bakımlı olmayı seven Romalılar makyaj yapıyorlardı ancak bu işle en çok ilgilenenler erkeklerden ziyade kadınlardı. Romalı kadınlar hem güzel görünmek hem de hoşlandıkları kişileri etkilemek için bu uğurda çok çeşitli ve zaman zaman son derece tehlikeli yollar deniyorlardı.

KADINLAR YÜZLERİNİN DAHA BEYAZ GÖRÜNMESİNİ SAĞLAMAK İÇİN…

Romalıların kullandıkları makyaj malzemelerinin büyük bir kısmı insan sağlığı açısından oldukça zararlı ve kullanımı çoğu kez rahatsız edici ürünlerden oluşuyordu. Kadınlar yüzlerinin daha beyaz görünmesini sağlamak için fucus adı verilen bir macun, tebeşir ya da beyaz kurşun kullanıyorlardı (sonuncusu insan sağlığı açısından en tehlikeli makyaj malzemelerinden biriydi).

KÜL YA DA ANTİMON…

Yanaklar ve dudaklar çeşitli maddelerden elde edilen boyalarla daha kırmızı ya da pembe hale getirilirdi. Etkileyici bakışlara sahip olmak isteyenler kaşlarına ve gözlerinin çevresine kül ya da antimon sürerlerdi.

YÜZ BAKIMI İÇİN KOYUN YAĞI

İmparator Nero'nun karısı Poppaea Sabina'nın yüz bakımı için koyun yağı, ekmek kırıntıları ve sütten oluşan bir maske kullandığı bilinmektedir. Benzer bir yüz maskesi İmparator Otho tarafından da kullanılmıştır (İmparator her gün tıraş olup yüzüne ıslak ekmekten yapılma bir maske uyguluyordu).

TİMSAH DIŞKILARINDAN YAPILAN KARIŞIMLAR

Romalı kadınlar güzelleşmek için akıllara durgunluk veren malzemeler kullanabiliyorlardı. Bunlara örnek olarak bazı hayvanların üreme organlarından yapılan macunlar (kükürt ve sirke içerisinde bekletilirdi), timsah dışkılarından yapılan karışımlar ve koyunların en yağlı kısımlarından alınan yağlar verilebilir.

KÖTÜ KOKULARI ENGELLEMEK İÇİN…

Antik kaynaklarda yer alan bilgilerden o dönemde kullanılan makyaj malzemelerinin büyük bir kısmının genellikle kötü kokan maddelerden (hayvansal yağlar gibi) yapıldığı anlaşılır. Ovidius, yıkanmamış koyun postundan çıkarılan yağların nasıl kötü koktuğundan bahseder. Görünen o ki kadınlar bir taraftan istedikleri güzelliğe ulaşırken diğer taraftan çevrelerini rahatsız eden kokular yayıyorlardı. Ancak zamanla görünüşlerine önem veren kişiler bu konuda da bir çözüm yöntemi buldular. Kötü kokuları engellemek ve vücudun güzel kokmasını sağlamak için ilk başlarda zeytinyağı daha sonraları ise kokulu yağlar kullanmaya başladılar.

DİŞ TEMİZLİĞİ İÇİN SAKIZAĞACI

Diş bakımı da güzelleşmedeki en önemli faktörlerden biriydi. Romalı şair Martialis (MS. 40-104), diş temizliği için sakızağacı çubuğunun en ideal araçlardan biri olduğunu yazmaktadır. Eğer sakızağacı çubuğu bulamadıysanız kuş tüyü de alternatif araçlardan bir diğeriydi. Ovidius'un diş bakım önerisi ise sabahları ağızın mutlaka suyla çalkalanmasıydı.

ŞEHİR MÜZELERİNDE GÖRMENİZ MÜMKÜN

Antik dönemde bakımlı olmayı seven kişilerin kullandığı; taraklar, aynalar, cımbızlar ve koku şişeleri günümüze kadar ulaşmayı başarmıştır. Bu arkeolojik buluntuları bulunduğunuz şehrin müzelerinde görmeniz mümkündür. Antik Roma'da cilt bakım uygulamaları çok geniş ve karmaşık bir konudur. Biz burada fikir sahibi olabilmeniz açısından yalnızca birkaç örneğe yer verebildik.