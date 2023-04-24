Araştırma: Gün içinde yapılan sık ve kısa süreli sporlar, tip 1 diyabet hastalarına faydalı olabilir

Araştırmada, tip 1 diyabet hastası olan 32 yetişkinin, farklı koşullar altındaki durumları gözlemlendi. Söz konusu kişilerden ilk seansta 7 saat boyunca oturması, ikinci seansta ise her 30 dakikada bir düşük yoğunlukta üçer dakikalık yürüyüş yapmaları istendi. Her iki seansta da hastaların kan şekerlerinin 48 saat boyunca takip edildiği ve tüm hastaların 7 saat içerisinde benzer yemekler yediği araştırmada, aynı zamanda insülin tedavilerinde de herhangi bir değişiklik yapılmadığı belirtildi.

DÜŞÜK YOĞUNLUKTAKİ AKTİVİTE BİLE ETKİ EDİYOR

Bu kapsamda, araştırmada, tüm gün hareketsiz kalmaya kıyasla gün içinde kısa ve sık sık yürüyüş molaları vermenin, hastaların kan şekeri seviyesini düşürdüğü tespit edildi. Sunderland Üniversitesinden baş araştırmacı Dr. Matthew Campbell, düşük yoğunlukta yapılan herhangi bir aktivitenin kan şekerine bu kadar fazla etki etmesine şaşırdığını söyledi.

Campbell, tip 1 diyabetli hastaların sık ve kısa süreli fiziksel egzersiz yapmasının daha düzenli bir spor programı için bir adım olabileceğini ifade etti.

Tip 1 diyabetin, pankreasın insülin üretiminin durması ya da yavaşlaması sonucu geliştiği belirtiliyor.