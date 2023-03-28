Araştırma sonucu ortaya çıktı: Erken ölüm riskini yarıya indiriyor! Tek yapmanız gereken…

Ağırlık antrenmanı veya orta düzeyde fiziksel aktivite yapan kişilerin ölme olasılığı, ikisini de yapmayanlara göre daha azdı İngiliz Spor Tıbbı Dergisi'ndeki çalışmanın yazarı Dr Jessica Gorzelitz, Yaşlı yetişkinlerin muhtemelen halter egzersizlerinden fayda göreceğini belirtti.

KADINLAR İÇİN DAHA FAYDALI

Eğitim düzeyi, sigara içme, vücut kitle indeksi, ırk ve etnik köken bulguları önemli ölçüde değiştirmedi. Bununla birlikte, her iki egzersiz türünün de faydaları kadınlarda daha fazlaydı. Dr Gorzelitz açıklamalarını şöyle sürdürdü; "Her iki tür egzersize katılanlarda ölüm riskinin en düşük olduğu yönündeki bulgumuz, hem aerobik hem de kas güçlendirme faaliyetlerine girişmek için mevcut önerilere güçlü bir destek sağlıyor."

Araştırmacılar, bir spor salonunda egzersiz yapmanın daha uzun, daha sağlıklı bir yaşamla ilişkilendirildiğini ve bunun da erken ölüm riskini azalttığı biliniyor.

HAFTADA EN AZ BİR KEZ EGZERSİZ

Ankete katılanların yaklaşık dörtte biri (yüzde 23) biraz halter faaliyeti olduğunu bildirirken, yüzde 16'sı haftada bir ila altı kez düzenli olarak ağırlıklarla egzersiz yaptığını söyledi.

Yaklaşık üçte biri (yüzde 32), fiziksel aktivite yönergelerini karşılayan (yüzde 24) veya aşan (yüzde 8) aerobik olarak yeterince aktifti.

Çalışma sonucu; pilates, şınav ve squat gibi diğer kas güçlendirme egzersizlerinin de faydalı olabileceği belirtildi.