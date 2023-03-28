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Araştırma sonucu ortaya çıktı: Erken ölüm riskini yarıya indiriyor! Tek yapmanız gereken…

Yetişkinlerin haftada en az 150 dakika orta düzeyde aerobik aktivite veya 75 dakika şiddetli aerobik aktivite veya ikisinin bir kombinasyonunu yapmaları öneriliyor. Lowa Üniversitesi'nden ABD'li araştırmacılar, yaşları 55 ila 74 arasında değişen 99.713 yetişkine egzersizlerini sordu ve onları on yıl boyunca izledi. Aerobik egzersiz yapmadan ağırlık kaldırmak, ölüm riskini yüzde 22'ye kadar düşürürken, ağırlık kaldırmadan aerobik egzersiz yapmak için ölüm riski, yapmayanlara kıyasla yüzde 34'e kadar daha düşüktü.

Giriş Tarihi: 28.03.2023 14:21
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ARAŞTIRMA SONUCU ORTAYA ÇIKTI: ERKEN ÖLÜM RİSKİNİ YARIYA İNDİRİYOR! TEK YAPMANIZ GEREKEN…

Ağırlık antrenmanı veya orta düzeyde fiziksel aktivite yapan kişilerin ölme olasılığı, ikisini de yapmayanlara göre daha azdı İngiliz Spor Tıbbı Dergisi'ndeki çalışmanın yazarı Dr Jessica Gorzelitz, Yaşlı yetişkinlerin muhtemelen halter egzersizlerinden fayda göreceğini belirtti.

KADINLAR İÇİN DAHA FAYDALI

Eğitim düzeyi, sigara içme, vücut kitle indeksi, ırk ve etnik köken bulguları önemli ölçüde değiştirmedi. Bununla birlikte, her iki egzersiz türünün de faydaları kadınlarda daha fazlaydı. Dr Gorzelitz açıklamalarını şöyle sürdürdü; "Her iki tür egzersize katılanlarda ölüm riskinin en düşük olduğu yönündeki bulgumuz, hem aerobik hem de kas güçlendirme faaliyetlerine girişmek için mevcut önerilere güçlü bir destek sağlıyor."

Araştırmacılar, bir spor salonunda egzersiz yapmanın daha uzun, daha sağlıklı bir yaşamla ilişkilendirildiğini ve bunun da erken ölüm riskini azalttığı biliniyor.

HAFTADA EN AZ BİR KEZ EGZERSİZ

Ankete katılanların yaklaşık dörtte biri (yüzde 23) biraz halter faaliyeti olduğunu bildirirken, yüzde 16'sı haftada bir ila altı kez düzenli olarak ağırlıklarla egzersiz yaptığını söyledi.

Yaklaşık üçte biri (yüzde 32), fiziksel aktivite yönergelerini karşılayan (yüzde 24) veya aşan (yüzde 8) aerobik olarak yeterince aktifti.

Çalışma sonucu; pilates, şınav ve squat gibi diğer kas güçlendirme egzersizlerinin de faydalı olabileceği belirtildi.

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