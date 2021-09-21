Aşırı terlemek farklı hastalıkların habercisi olabilir

Dr. Kara, aşırı terlemenin sosyal boyutundan öte farklı hastalıkların habercisi olabileceğini vurguladı. Kara, "Aşırı terleme şikayeti kesinlikle ciddiye alınmalı ve nedenleri üzerinde durulmalıdır. Özellikle yaz aylarında terlemek normal kabul edildiği için bu sorun çoğu kez görmezden gelinir ancak sebebinin ne olduğunun araştırılmadığı durumlarda uzun vadede ciddi problemlerle karşılaşılabilir. Özellikle bölgesel terlemeler ciddiye alınmalı ve mutlaka sebebi araştırılmalı." ifadelerini kullandı.

Kara, yüksek sıcaklıklar ve fiziksel aktivitedeki artış sonucu meydana gelen terlemenin normal olduğunu, kimi zaman heyecan, korku, stres gibi faktörlerin de terlemeye yol açtığını kaydetti. Kişilerin hayat kalitesini bozacak bir terleme olması halinde mutlaka altında yatan psikolojik nedenlerin de araştırılması gerektiğine dikkati çeken Kara, "Vücut, kendi ısısını dengelemek için terler ve bu hormonların sağlıklı çalıştığını gösterir ancak terlemenin aşırıya kaçması hormon bozukluğuna da işaret etmektedir." ifadesini kullandı.

"AŞIRI TERLEME DURUMLARINDA MUTLAKA HORMONLAR İNCELENMELİDİR"

Uzman Dr. Hayri C. Kara, aşırı terleme durumlarında mutlaka hormonların incelenmesi gerektiğini belirterek, "Terlemek, vücudun hormonal bir tepkisi olduğu için aşırı terleme durumlarında mutlaka hormonlar incelenmelidir. Çünkü bunun altında yatan neden hormonların gereğinden fazla çalışması olabilir. Örneğin, tiroid bezinin fazla çalıştığı, hipertiroid olarak adlandırdığımız durumlarda sıklıkla karşılaştığımız durumlardan biri de aşırı terlemedir. Buna ilaveten yüksek tansiyon olarak da bilinen hipertansiyon hastalarında da terleme normal seviyenin üzerindedir." değerlendirmesinde bulundu.

Terleme şikayeti olan kişilerin mutlaka test yaptırması gerektiğini aktaran Kara, aşırı terlemenin habercisi olabilecek hastalıkları şöyle sıraladı:

"Enfeksiyondan kaynaklanan ateş, hormon bozuklukları, tiroid bezinin normalden fazla çalışması (hipertiroid), kan şekeri seviyesinin normalin altında olması (hipoglisemi), şeker hastalığı (diyabet), kanser, solunum yolu hastalıkları (tüberküloz ve benzeri), psikolojik nedenler, ağrı sendromları. Ayrıca aşırı terleme, aşırı derecede tansiyon düşmesi, böbrek hastalıkları, kalp ritim bozuklukları, aşırı yorgunluk, aşırı halsizlik ve denge bozuklukları gibi ciddi sorunlara neden olabilir."

Kara, aşırı terlemenin, cilt hastalıklarına da neden olabileceğini vurgulayarak, "Aşırı terlemenin elbette olumlu sonuçlar aldığımız başarılı tedavi yöntemleri mümkün. Botoks, parasempatik blokaj ya da ilaçlı tedavi ile terleme sorununu çözebiliyoruz. Ancak altta yatan nedeni bilmeden tedavi uygulamak doğru değil. Aşırı terleme problemi yaşayan kişiler, bu problemin çözümünden önce nedenine yönelmeli. Bunun için hormon ya da kan testi yaptırabilirler. Elbette buradan net bir tedavi önermek son derece yanlış olur. Ben, iç hastalıkları uzman hekimi olarak, çok sayıda nedeni olan bir durumun doğru tedavi edilebilmesi için mutlaka bir hekime görünmelerini ve terleme problemine neden olan temel sebebe göre bir tedavi yöntemi izlenmesini öneriyorum." ifadelerini kullandı.