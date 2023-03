Asırlık Rabia Nine sağlıklı yaşamının sırrını anlattı: "Sürekli bunları tüketiyorum"

Artık birçok yerinin ağrıdığını söyleyen Özarslan, "Gençliğim çok iyiydi. Gençlik gibisi var mı? Keşke her şey gençlik gibi olsa gençliğimi özlüyorum ebette, yine de her şeye çok şükür, Allah bu günlerimizi aratmasın. Hayatım boyunca hep az yemek yedim. Sofradan doyarak kalkmadım. Sarımsak, bal, limon yedim. Gençliğimde çok yoğurt yedim tabi ki süt de içtim. Yoğur ve süt içmeye devam ediyorum. Bana uzun yaşamamın ve sağlıklı olmamın sırrını soruyorlar. Onlara 'Az yemek yiyin, çok hareket edin' diyorum. Midemi hiçbir zaman tıka basa doldurmadım. Doğal her şeyi yerim. Bu yaşımda diyet nedir bilmem, ne yersem yiyeyim, kararında yerim" dedi.