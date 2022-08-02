Aşk, kanserle savaşındaki en büyük umudu!

Gittikleri özel tıp merkezindeki doktor, kan kanseri şüphesiyle Çamur'u hematoloğa yönlendirdi. İki ayrı özel hastanede tedavi gören Çamur, geçen eylülde Ege Üniversitesi Hastanesine (EÜ) başvurdu. Hematoloji Uzmanı Prof. Dr. Fahri Şahin tarafından tedaviye alınan Çamur, yapılan tetkikler neticesinde kan kanseri ve 4. evre lenfoma olduğunu öğrendi. Kemoterapiye başlanan Çamur, aralık ayında Covid-19'a da yakalandı. Bir yandan kanser tedavisi devam eden İlker Çamur, bu zorlu süreçte elini hiç bırakmayan sevgilisi Güneş Özkaya ile de hastanede odasında nişanlandı. 57 gün boyunca Ege Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi olan Çamur ve nişanlısı Özkaya, bu kez de kemik iliği kök hücre nakli için uygun verici haberini beklemeye koyuldu. Donörü olmayan Çamur'a TÜRKÖK'ten uygun verici bulundu. Bunun üzerine Çamur, nakil için 26 Temmuz'da İzmir Kent Hastanesine nakledildi. Hayata sıkı sıkı tutunan Çamur, kemik iliği kök hücre nakli süreci başlamadan bir gün önce hastanede bulunan konferans salonunda "Güneşim" dediği sevgilisi Güneş Özkaya ile dünya evine girdi. Çift, hastane odasında gelinlik ve damatlık giyerek yakınlarının katılımıyla hastalıkta sağlıkta bir ömür mutluluğa imza attı. Çiftin nikah şahitleri ise Kemik İliği Nakli Merkezi Hematoloji Uzmanı Doç. Dr. Ahmet İfran ve Prof. Dr. Fahri Şahin oldu. Çift ve yakınları, nikah merasiminde gözyaşlarını tutamadı.





"ELİMİ BIRAKMIŞ OLSAYDI ÇABUK PES EDEBİLİRDİM"

Hastalık sürecini sevdikleri ile birlikte atlatmaya çalıştığını belirten İlker Çamur, "Eşim, benim güneşim oldu. O benim elimi hiç bırakmadı. Elimi bırakmış olsaydı çabuk pes edebilirdim. Ben check-up yaptırmak istemiyordum. Onun yoğun ısrarlarıyla yaptırdım. Sonuçlar geldiğinde kanserden şüphelendiler ve ardından da kanser olduğum anlaşıldı. Hastaneden dışarıya çıkma durumum olmadığı için hastanede nikah kıyıyoruz. Tamamen iyileştikten sonra sahil kasabasında bir köy evine yerleşmeyi, daha doğal koşullarda yaşamayı hayal ediyoruz" dedi.



TEYZESİ SÜRPRİZ YAPIP KIZ İSTEDİ

İlker Çamur'a kanser teşhisi konulması sürecini anlatan Güneş Özkaya da "İlker'e kanser teşhisi konulmadan önce de zaten evlenmeyi planlıyorduk ve 1 Mayıs 2021'i kız isteme günü olarak belirlemiştik. Bütün hazırlıklar yapılmıştı. İlker'in hastaneye yatışı acil olarak yapıldığı için kız isteme merasimini de hastanede yaptık. Teyzesi, annem ve babamdan beni İlker'e istedi. İlker'in bu olaydan haberi bile yoktu. Teyzesinin ziyaretine geleceğini sanıyordu. İlker'in nakil süreci başlamadan bir gün önce de nikahımızı kıyıyoruz. Burada da annemin çabası büyük. İlker dışarı çıkamadığı için nikah işlemleri için annem uğraştı. Nakil süreci çok zorlu bir süreç. Bir gün önce evlenmemiz bizi motive edecek. İlker'den evlilik hediyesi olarak 6 tavuk 1 de horoz istiyorum. Biz gezgin bir çiftiz. Gezmediğimiz yerleri gezerek ardından sakin bir hayata geçiş yapacağız" ifadelerini kullandı.



GÖZYAŞLARINI TUTAMADILAR

Güneş Özkaya, nikah merasimi sonrasında gözyaşlarını tutamayarak "Cümleleri ağlamadan nasıl seçeceğimi bilmiyorum. Bu savaşta bizimle beraber yer aldığınız için teşekkür ediyoruz. Yarından sonraki süreç bizim için çok zorlu olacak. Bunu da atlatacağımıza inanıyoruz. Bu nikah bize sürpriz oldu. Annemizin sayesinde bugün burada evleniyoruz. Başvurumuzu bile nikah masasında yaptık. Herkes bizim yanımızda oldu. Doktorlarımız da bizim elimizi hiç bırakmadı" derken, Çamur ise "Bu zorlu süreçte Güneş'im kanatsız meleğim oldu. Onun hakkını ödeyemem. Hocalarımıza ve tüm sağlık çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Bize büyük bir özveri ile yardımcı oluyorlar. Nikah organizasyonunda büyük emeği geçen anneme teşekkür ediyorum. Hastane sürecinde nikah işlemlerimizi yapmak için dışarı çıkamazdık. Nikah başvurumuz bile şimdi alındı. Yıldız Anne'mizin burada emeği büyük" sözlerine yer verdi.