Aslında bu meyveyi yerken çiçek yiyoruz! Üstelik içindeki arılarla birlikte...

İncirlerin içerisinde aslında çiçeklerden oluşan bir "labirent" var. "Çiçek salkımı" olan incirler, birçok çiçekten oluşan küme halinde yenilecek meyveye dönüşüyorlar. Yüzlerce çiçek içeren bu yapıya sikonyum deniyor.
https://www.instagram.com/p/Cu42SvzgaX4/
Her çiçek aken adı verilen sert kabuklu, yediğimizde çıtırdayan meyvelere dönüşüyor. Yani tek bir meyve yediğimizi sanırken, aslında yüzlerce meyve yemiş oluyoruz. Peki eğer incirler "tersine çiçek açıyorlarsa, nasıl büyüyor ve gelişiyorlar?" sorusunun cevabı daha ilginç: Arılar!
Erkek çiçeklerdeki polenlerin dişi çiçeklere taşınması için ilek arıcığı denilen bir yaban arısı türü yardımcı olur. Yalnızca 1,5 mm olan kraliçe yaban arısı, incirlerdeki ufak bir delikten içeri girer ve yumurtalarını bırakır. İşte her şey bu esnada olur.
Kraliçe arı, yumurtalarını bırakmak için incirin içinde dolaşırken, aynı anda yanında başka bir incirden taşıdığı polenleri de bu incire yerleştirir. Yaban arısı incirin içine girerken geçtiği dar delik nedeniyle kanatlarını kaybeder.