Aslında bu meyveyi yerken çiçek yiyoruz! Üstelik içindeki arılarla birlikte...

İncirlerin içerisinde aslında çiçeklerden oluşan bir "labirent" var. "Çiçek salkımı" olan incirler, birçok çiçekten oluşan küme halinde yenilecek meyveye dönüşüyorlar. Yüzlerce çiçek içeren bu yapıya sikonyum deniyor.

Her çiçek aken adı verilen sert kabuklu, yediğimizde çıtırdayan meyvelere dönüşüyor. Yani tek bir meyve yediğimizi sanırken, aslında yüzlerce meyve yemiş oluyoruz. Peki eğer incirler "tersine çiçek açıyorlarsa, nasıl büyüyor ve gelişiyorlar?" sorusunun cevabı daha ilginç: Arılar!