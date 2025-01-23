Avrupa’nın en büyük yanık merkezine ‘deri bankası’ kuruluyor! En ciddi ve acı verici yaralanma...

Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Oteli'nde çıkan yangın nedeniyle 76 kişi hayatını kaybetti, 52 yaralının tedavisi ise sürüyor. Yangın gözleri, ülkemizdeki yanık merkezlerine de çevirtti.

SÜREKLİ TAKİP ETTİ

Dünyanın sayılı Avrupa'nın en büyük yanık merkezi olan; Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Yanık Merkezi, yangının ardından Bolu'da kurulan kriz merkezi ile irtibata geçti. Anbean yaralıların durumu takip edildi. Başakşehir Çam Sakura Şehir Hastanesi Yanık Merkezi Sorumlusu Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Turan , "Yangının ardından merkezimizde tüm hazırlıklarımızı yaptık. Kriz masası ile sürekli irtibattaydık. Gece geç saatlere kadar teyakkuzumuz sürdü. Vatandaşlarımızın yanındayız" dedi.

DÜNYA STANDARTLARINDA

Prof. Dr. Turan, "Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Yanık Merkezi; kök hücre, yapay deriler büyüme faktörleri ve en son teknolojinin uygulandığı mükemmeliyet merkezi olup dünya standartlarına sahip yanık merkezi. 16 yataklı yoğun bakım odası, 2 ameliyathanesi, yanık tedavi banyoları olan 28 yataklı servis yatağı 17 yara bakım yatağı ile toplam 61 yatağı ile yılda 45 binin üzerinde hastanın tedavisine hizmet edebilecek kapasitede" dedi.

STERİL ODALAR

Hem serviste hem de yoğun bakımda gerek ev kazaları gerekse iş kazaları sonucu ağır yanıkları bulunan hastaların tedavi edildiğini belirten Prof. Dr. Turan, tüm ekibiyle birlikte titiz bir çalışma yürütüyor. Derin ve geniş yanıklarda açık yara olduğu için hastanın enfeksiyon kapma riskinin yüksek olduğunu, yanık tedavisinde en çok kayıpların bu nedenle yaşandığını belirten Prof. Dr. Turan, diğer ünitelerden ayrı, steril bir ortam olan, negatif basınçlı özel havalandırma sistemi bulunan yanık merkezinde, enfeksiyona bağlı hasta kayıplarının ciddi oranda azaltıldığını kaydetti.

EN CİDDİ VE EN ACI VERİCİ YARALANMA

Yanıkların günlük hayatta karşılaşabilecek en ciddi ve en acı verici yaralanmalar olduğunu belirten Prof. Dr. Turan, "Yanık, yeterli tedavi yapıldığında dahi ölüm oranı oldukça yüksek bir travma çeşidi. Yanık gibi özellikli travma çeşidi konusunda hastalara özel bakım ve tedavi planlanması gerekiyor. İş kazalarından ya da diğer sebeplerden dolayı meydana gelebilecek yanık vakaları, merkezimizde tedavi ediliyor" diye konuştu. Merkezin, sıcak sıvı yanıkları, ısı temas yanıkları, kimyasal yanıklar, donma yanıkları, elektrik yanıkları gibi sebeplerle yanmaya maruz kalmış hastalara hizmet verdiğini belirten Prof. Dr. Turan, "Cilt yanık derecesi düşük yanıklar ise polikliniğimizde ayaktan takip ve tedavi ediliyor" dedi.

DOKU VE HÜCRE LABORATUVARI

Prof. Dr. Turan, Türkiye Sağlık Enstitüleri (TÜ- SEB) ile "Üreten Sağlık" kapsamında, yanık merkezine bir de deri bankası ve doku hücre kültürü laboratuvarı kurulması hedeflendiğini söyleyerek "Önümüzdeki gülerde deri bankası kuracağız. Türkiye'nin ilk deri bankası olacak. Aynı zamanda doku ve hücre kültürü laboratuvarı oluşturulacak. Bu laboratuvar sayesinde dokudaki hücrelerin sayısını artırdığımız zaman yanıkları kapatmak daha kolay olacak" dedi.

KÖK HÜCRE TEDAVİSİ

Prof. Dr. Turan, bir çok hastalığın tedavisinde kullanılan kök hücre yönteminin özellikle ağır yanık hastalarının tedavisinde ve derin yanık izlerinin silinmesinde kullanıldığını belirterek "Merkezimizde diğer ileri teknolojik yöntemler gibi kök hücre uygulamaları da yapılmaktadır" diye konuştu.