Ayşe Uzunoğlu’nun umut veren hikayesi: Annesi okusun diye sırtında taşımıştı! Hayaline kavuştu, öğretmen oldu...

Eşi ve annesinin desteğini hep yanında gören Uzunoğlu, öğrencilerine ve çevresindekilere azmettikten sonra nelerin başarılabileceğini göstermek istiyor.

İlkokulda kendisini sırtında okula götüren annesi Yaşar Cüccam'a verdiği sözü tutmak için çok çalışarak kazandığı Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bölümünden 2019'da mezun olan Uzunoğlu, geçen yıl atandığı Karaman Mesleki Eğitim Merkezinde edebiyat öğretmeni olarak göreve başladı.

"HEM PSİKOLOJİK HEM FİZİKSEL BİR SAVAŞ VERMEM GEREKTİ AMA BU BENİ YILDIRMADI"

Yaşadığı fiziksel zorluklara rağmen mesleğini severek yapan ve koltuk değnekleriyle hareket eden Uzunoğlu, AA muhabirine, iyi bir eğitim almak için annesiyle zorlu bir mücadele içine girdiklerini söyledi.

Uzunoğlu, minnettar olduğu annesinin bir gün öğretmen olacağına hep inandığını dile getirdi.