Az uyumanın birçok zararı var!

Amerikan Klinik Beslenme dergisinde yayınlanan bir çalışmada 4 saatten az uyuyan kadınların 300 kalori daha fazla yemek yediği sonucuna varılmıştır. Bu ve bunun gibi yapılan çoğu araştırma ve deney sonucunda yetersiz uyku alımında kişide kilo artışı izlenebilmektedir. Yetersiz uyku uyuduğumuzda doyma sinyalini gönderen leptin hormonunun seviyesi düşmektedir. Leptin hormonun seviyesindeki düşüklük vücudumuzun daha fazla kaloriye ihtiyacı olmadığı durumlarda bile beynimize yemek yeme sinyali göndererek daha fazla yemek yeme ihtiyacı yarattığı bilinmektedir. Aynı zaman da yetersiz uyku iştahı artıran açlık hormonu seviyesinde ise yükseklik göstermektedir.

DUYGUSAL AÇLIK" BİREYLERDE FARKETTİRMEDEN SİNSİ SİNSİ İLERLEMEKTEDİR

Vücudumuz da uykusuzluk gibi stres yaratan durumlarda kortizol hormonu yükselerek iştah artışlarına sebep olmaktadır. Uyku alımı az olduğu zamanlarda artan kortizol ile stresimizi iyi bir şekilde yönetemeyebiliriz bu durum bizim duygu durumumuzu doğrudan etkileyebilmektedir. Çokça duyduğumuz ve artık hakkında çalışmalarda olan "duygusal açlık" bireylerde farkettirmeden sinsi sinsi ilerlemektedir. Bu sinsi etkeni doğrudan tetikleyen etkilerin içinde de yanlış saatlerde alınan uyku ve az uyku gibi faktörlerin olduğu görülüyor. Bu durum belli saatlerde yeme atakları, duydu değişimi yaşandığında farketmeden aşırı karbonhidrat alımı gibi nedenlere sebep olabilmekte.

YANLIŞ SAATLERDE ALINAN UYKU YANLIŞ BESLENME ATAKLARINA SEBEP OLABİLİYOR

Bütün bu atakların sonucu hepimizin bildiği gibi fazla kilo, bölgesel yağlanma, bozulmuş beden algısı, bozulmuş iştah durumu ve tat algısı ile sonuçlanabiliyor. Duygusal yeme ataklarının çoğu zaman geç saatlerde olduğunu düşünürsek belli bir saatten sonra besin tüketimini durdurmak yeme ataklarının önüne geçebilir. Bu durumda hangi saatlerde uykuda olduğumuz çok önemli. Metabolizmanın ve hormonların düzenlenmesi, sağlıklı çalışabilmesi için 23:00-2:00 arasında bireyin uykuda olması gerekmektedir. Yanlış saatlerde alınan uyku yanlış beslenme ataklarına sebep olabiliyor.

Sonuç olarak az uyku alımı vücudumuzdaki hormonal dengeyi bozarak sürekli yemek yemeye itmektedir bu durum sonucunda da çağımızın hastalığı olan obeziteye de merhaba dedirtebilmektedir.