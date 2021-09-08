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Bağırsak enfeksiyonu ölüme neden oldu! Solucan yumurtası tehlikesi! Bu besinlere dikkat...

Bartın’da 1.5 ay önce bağırsak enfeksiyonu teşhisi ile hastaneye kaldırılan ve yoğun bakımda sürdürdüğü yaşam mücadelesini kaybeden 21 yaşındaki Şeyda Erbil son yolculuğuna uğurlandı. Kanlı ishal şikayetiyle hastaneye başvuran Şeyda Erbil’in bağırsaklarında az pişmiş ya da çiğ olarak tüketilen et ürünleri kaynaklı mikrop tespit edildi. İç Hastalıklar Uzmanı Uzm. Dr. Aytaç Karadağ, bağırsak enfeksiyonu tehlikesiyle ilgili sabah.com.tr’ye önemli açıklamalarda bulundu. Az pişmiş veya çiğ olarak tüketilen et ürünlerinde solucan yumurtalarının canlı kaldığına dikkat çeken Karadağ, uzak durulması gereken besinleri tek tek sıraladı.

KISMET ZEYNEP AKBAŞ
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Giriş Tarihi: 08.09.2021 10:16 Güncelleme Tarihi: 08.09.2021 10:35
Bağırsak enfeksiyonu ölüme neden oldu! Solucan yumurtası tehlikesi! Bu besinlere dikkat...

Bartın 1.5 ay önce bağırsak enfeksiyonu teşhisi ile hastaneye kaldırılan ve yoğun bakımda sürdürdüğü yaşam mücadelesini kaybeden 21 yaşındaki Şeyda Erbil gözyaşları arasında toprağa verildi. Erbil son yolculuğuna gelinlikle uğurlandı.

İç Hastalıklar Uzmanı Dr. Aytaç Karadağ, "Bağırsak enfeksiyonu; genellikle bakteriyel, nadiren mantar veya parazit kökenli olan ve halsizlik, ateş, karın ağrısı, bulantı, kusma, ishal, iştahsızlıkla başlayıp tedavi edilmediğinde su, mineral kaybına bağlı ölüme kadar gidebilen ciddi sağlık problemlerine yol açan bir durumdur. Az pişmiş veya çiğ olarak tüketilen et ürünlerinde iyi pişirilmediği için tifo, kolera, dizanteri, trişinoz, solucan yumurtaları canlı kalır. Bu durumda da yaşamsal öneme haiz sağlık sorunları oluşabilir." dedi.

ROTAVİRÜS, ADENOVİRÜS, NÖROVİRÜS…

Bağırsak enfeksiyonunun nedenlerini sıralayan Uzm. Dr. Aytaç Karadağ, şöyle konuştu; "En sık sebebi bakteriyel kaynaklıdır. Küçük çocuklarda rotavirüs, adenovirüs, nörovirüs gibi nedenler de sık bağırsak enfeksiyonu yapabilir. Aynı zamanda parazit ve kandida mantarı da kronik ishal yapabilmektedir."

BAĞIRSAK ENFEKSİYONU BELİRTİLERİ NELERDİR?

Uzm. Dr. Aytaç Karadağ, bağırsak enfeksiyonu belirtilerini şöyle sıraladı;

  • İshal
  • Karın ağrısı
  • İştahsızlık
  • Halsizlik
  • Ateş yüksekliği
  • Bulantı
  • Kusma
  • Baş dönmesi
  • Ciltte kuruma
  • Gözlerde çökme
  • Ağız kuruluğu
  • Ağızda kötü koku

HANGİ BESİNLERİ TÜKETİRKEN DİKKATLİ OLMAK GEREKİYOR?

Uzm. Dr. Aytaç Karadağ, ölümcül olabilen bağırsak enfeksiyonuna karşı tüketirken dikkatli olunması gereken besinleri sıraladı;

  1. Mikroorganizların daha rahat üreyebileceği
  2. Süt ve süt ürünleri
  3. Pastane ürünleri
  4. Et ve et ürünleri
  5. Sıcak havada açıkta kalmış besinler
  6. Su
  7. Salata sosları ve mayonez
  8. Deniz canlıları
  9. Kabarmış konserveler
  10. Son tüketim tarihi geçmiş paketli besinler
  11. Çiğköfte
  12. İyi yıkanmamış sebze ve meyve
  13. Dondurulmuş gıda çözündürülüp tekrar dondurulduğunda enfeksiyon riski taşır.

BU BESİN ÇOK RİSKLİ!

Uzm. Dr. Aytaç Karadağ, "Özellikle mikroorganizmalara daha açık olan ve hızla bozulma gösteren balık ve kümes hayvanları bağırsak enfeksiyonu açısından daha risklidir. Balık mutlaka taze olmalı, konserve ise çatlak, kabarık olmamalı, kümes hayvanı mutlaka iyi pişirilerek yenmeli, kıyma gibi işlenmiş ürünlerde mikroplar daha fazla olabileceği için iyi pişirilerek tüketilmelidir." dedi

BESİNLERİN BOZUK OLDUĞUNU ANLAMANIN YOLU…

"Rengi değişmiş, solgun, küflenmiş, kötü kokulu, dokusunu kaybetmiş, yumuşamış, solmuş sebze meyveler bozulmuş olabilir." diyen Uzm. Dr. Aytaç Karadağ, sözlerini şöyle sürdürdü; "Süt ve süt ürünleri ekşimiş, sararmış, kötü kokulu, üzerinde kabarcıklar oluşturmuşsa bozulmuş olabilir. Etlerin rengi koyulaşmış, kötü kokulu, yumuşamış ise bozulmuş olabileceği için dikkatli tüketmek gerekir."

SAKIN TÜKETMEYİN!

Uzm. Dr. Aytaç Karadağ, "Salam, sosis gibi işlenmiş et ürünlerini mümkün olduğunca tüketmemek gerekir. Bağırsak enfeksiyonu ve besin zehirlenmesi haricinde başka sağlık sorunları riski de taşır: Fermente olduğu için histamin barındırır ve alerjik yakınmalara neden olur. İçindeki nitrit/nitrat mide ve bağırsak kanseri riskini artırır." dedi.

İYİ PİŞİRİLMEDİĞİNDE RİSK ORTAYA ÇIKAR

"Kırmızı etler az ve orta pişirilmiş şekilde tüketilebilir" diyen Uzm. Dr. Aytaç Karadağ, sakatatlar, kıyma, köfte gibi işlenmiş ürünler, tavuk ve balık gibi hızlı bozulabilen ürünlerin iyi pişirilip tüketilmesi gerektiğini vurguladı. Aksi taktirde besin zehirlenmesi, dizanteri gibi bağırsak enfeksiyonlarına zemin hazırlamış oluruz.

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