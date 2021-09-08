Bağırsak enfeksiyonu ölüme neden oldu! Solucan yumurtası tehlikesi! Bu besinlere dikkat...

Bartın 1.5 ay önce bağırsak enfeksiyonu teşhisi ile hastaneye kaldırılan ve yoğun bakımda sürdürdüğü yaşam mücadelesini kaybeden 21 yaşındaki Şeyda Erbil gözyaşları arasında toprağa verildi. Erbil son yolculuğuna gelinlikle uğurlandı.

İç Hastalıklar Uzmanı Dr. Aytaç Karadağ, "Bağırsak enfeksiyonu; genellikle bakteriyel, nadiren mantar veya parazit kökenli olan ve halsizlik, ateş, karın ağrısı, bulantı, kusma, ishal, iştahsızlıkla başlayıp tedavi edilmediğinde su, mineral kaybına bağlı ölüme kadar gidebilen ciddi sağlık problemlerine yol açan bir durumdur. Az pişmiş veya çiğ olarak tüketilen et ürünlerinde iyi pişirilmediği için tifo, kolera, dizanteri, trişinoz, solucan yumurtaları canlı kalır. Bu durumda da yaşamsal öneme haiz sağlık sorunları oluşabilir." dedi.

Bağırsak enfeksiyonunun nedenlerini sıralayan Uzm. Dr. Aytaç Karadağ, şöyle konuştu; "En sık sebebi bakteriyel kaynaklıdır. Küçük çocuklarda rotavirüs, adenovirüs, nörovirüs gibi nedenler de sık bağırsak enfeksiyonu yapabilir. Aynı zamanda parazit ve kandida mantarı da kronik ishal yapabilmektedir."

BU BESİN ÇOK RİSKLİ!

Uzm. Dr. Aytaç Karadağ, "Özellikle mikroorganizmalara daha açık olan ve hızla bozulma gösteren balık ve kümes hayvanları bağırsak enfeksiyonu açısından daha risklidir. Balık mutlaka taze olmalı, konserve ise çatlak, kabarık olmamalı, kümes hayvanı mutlaka iyi pişirilerek yenmeli, kıyma gibi işlenmiş ürünlerde mikroplar daha fazla olabileceği için iyi pişirilerek tüketilmelidir." dedi

BESİNLERİN BOZUK OLDUĞUNU ANLAMANIN YOLU…

"Rengi değişmiş, solgun, küflenmiş, kötü kokulu, dokusunu kaybetmiş, yumuşamış, solmuş sebze meyveler bozulmuş olabilir." diyen Uzm. Dr. Aytaç Karadağ, sözlerini şöyle sürdürdü; "Süt ve süt ürünleri ekşimiş, sararmış, kötü kokulu, üzerinde kabarcıklar oluşturmuşsa bozulmuş olabilir. Etlerin rengi koyulaşmış, kötü kokulu, yumuşamış ise bozulmuş olabileceği için dikkatli tüketmek gerekir."