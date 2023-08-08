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Bağırsaklardaki toksini tamamen atıyor! Bir çay kaşığı tüketirseniz vücudu temizliyor

Gün içinde tükettiğimiz besinler ilk olarak bağırsakları etkiliyor. Bağırsaklarda biriken, gaz, şişkinlik hissi gibi şikayetler toksinlerin varlığına işaret ediyor. Uzmanlar, sağlıklı bir yaşam için bağırsakları temzileyen besinlerin tüketilmesi gerektiğini belirtiyor. Bağışıklığı güçlendiren, vücuttaki iltihap ve mikrobu atan bazı besinler aynı zamanda bağırsaklardaki toksinleri de atıyor. İşte bin derde deva niteliğindeki en şifalı besinler...

Giriş Tarihi: 08.08.2023 09:20 Güncelleme Tarihi: 08.08.2023 09:32
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Bağırsaklardaki toksini tamamen atıyor! Bir çay kaşığı tüketirseniz vücudu temizliyor
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Tam tahıllar, sebzeler, meyveler ve baklagiller yüksek lif içeriği ile bağırsak sağlığını destekler. Lif, bağırsak hareketliliğini artırarak sindirimi düzenleyebilir.

SU:

Yeterli su içmek sindirim sistemini destekler ve bağırsak hareketliliğini artırabilir. Günlük 2,5 litre su içildiğinde bakterilerin vücutta yerleşmesi engellenir.

YOĞURT VE FERMENTE BESİNLER:

Probiyotik içeren yoğurt, kefir ve fermente edilmiş besinler, bağırsaklardaki sağlıklı mikroorganizmaların dengesini iyileştirir. Düzenli olarak kefir tüketen kişilerin bağırsaklarındaki faydalı bakterilerin sayısının arttığı belirlenmiştir.

ZENCEFİL:

Zencefilin anti-enflamatuar özellikleri sindirimi rahatlatmaya ve bağırsak sağlığını desteklemeye yardımcı olur. Bir çay kaşığı zencefil tüketildiğinde vücuttaki iltihap azalarak biter.

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KETEN TOHUMU:

Lif, omega-3 yağ asitleri ve antioksidanlar açısından zengin olan keten tohumları, sindirim sistemini destekler.

NARENCİYE:

Limon ve portakal gibi narenciyeler C vitamini içerir ve sindirime yardımcı olur.

ZEYTİNYAĞI:

Sağlıklı yağlar arasında yer alan zeytinyağı, bağırsak sağlığını desteklemeye yardımcı olur.

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BİBERİYE ÇAYI:

Biberiye çayı düzenli tüketildiğinde bağırsaktaki gaz şikayetlerini bitiriyor.

Not: Bu ve benzeri besinleri tüketirken doktorunuza danışın.

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