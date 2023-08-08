Bağırsaklardaki toksini tamamen atıyor! Bir çay kaşığı tüketirseniz vücudu temizliyor

Tam tahıllar, sebzeler, meyveler ve baklagiller yüksek lif içeriği ile bağırsak sağlığını destekler. Lif, bağırsak hareketliliğini artırarak sindirimi düzenleyebilir.
SU:
Yeterli su içmek sindirim sistemini destekler ve bağırsak hareketliliğini artırabilir. Günlük 2,5 litre su içildiğinde bakterilerin vücutta yerleşmesi engellenir.
YOĞURT VE FERMENTE BESİNLER:
Probiyotik içeren yoğurt, kefir ve fermente edilmiş besinler, bağırsaklardaki sağlıklı mikroorganizmaların dengesini iyileştirir. Düzenli olarak kefir tüketen kişilerin bağırsaklarındaki faydalı bakterilerin sayısının arttığı belirlenmiştir.
ZENCEFİL:
Zencefilin anti-enflamatuar özellikleri sindirimi rahatlatmaya ve bağırsak sağlığını desteklemeye yardımcı olur. Bir çay kaşığı zencefil tüketildiğinde vücuttaki iltihap azalarak biter.
KETEN TOHUMU:
Lif, omega-3 yağ asitleri ve antioksidanlar açısından zengin olan keten tohumları, sindirim sistemini destekler.
NARENCİYE:
Limon ve portakal gibi narenciyeler C vitamini içerir ve sindirime yardımcı olur.
ZEYTİNYAĞI:
Sağlıklı yağlar arasında yer alan zeytinyağı, bağırsak sağlığını desteklemeye yardımcı olur.