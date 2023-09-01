Bağırsakları tamamen temizliyor! Sindirim sistemini rahatlatıyor

Bağısakları temizleyen, sindirim sorunlarını gideren ve aynı zamanda bağışıklığı güçlendiren besinler şöyle;
LİFLİ YİYECEKLER:
Bağırsak hareketlerini düzenleyen ve sindirim sistemi sağlığını destekleyen yulaf, kepekli tahıl, buğday ürünleri, sebzeler ve baklagiller sağlıklı bir yaşamın olmazsa olmaz parçalarıdır.
YOĞURT VE FERMENTE ÜRÜNLER:
Probiyotikler içeren yoğurt, kefir ve fermente süt ürünleri, sindirim sistemi için yararlı bakterileri destekler. Bu bakteriler bağırsak sağlığını iyileştirir ve düzenler.
KURU MEYVELER:
Kuru erik, kuru kayısı gibi kuru meyveler lif içerir ve bağırsak hareketlerini teşvik edebilirler. Ancak dikkatli olunmalı, fazla miktarda tüketildiğinde aşırı lif kabızlığa neden olabilir.
ZEYTİNYAĞI:
Zeytinyağı, bağırsakların daha iyi çalışmasına yardımcı olur. Lifli yiyeceklerle birlikte kullanmak sindirim sistemini destekler.
TAZE SEBZELER:
Özellikle yeşil yapraklı sebzeler, lif, vitaminler ve mineraller bakımından zengin olup bağırsak sağlığını iyileştirebilir.
CEVİZ, BADEM VE FINDIK:
Bu kuruyemişler sağlıklı yağlar ve lif içerirler ve sindirim sistemine fayda sağlayabilirler.