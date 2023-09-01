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Bağırsakları tamamen temizliyor! Sindirim sistemini rahatlatıyor

Sindirim sorunlarının nedeni, beslenme alışkanlıklarına dayanıyor. Sağlıklı bir beslenme rutinine sahip olmak ve düzenli yürüyüş yapmak sindirim sorunlarını bitiriyor. Uzmanlar, bağırsakları temizleyen ve sindirim sistemini rahatlatan besinleri sıraladı. İşte tükettiğiniz andan itibaren etki eden en şifalı besinler...

Giriş Tarihi: 01.09.2023 09:42 Güncelleme Tarihi: 01.09.2023 09:55
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Bağırsakları tamamen temizliyor! Sindirim sistemini rahatlatıyor

Bağısakları temizleyen, sindirim sorunlarını gideren ve aynı zamanda bağışıklığı güçlendiren besinler şöyle;

LİFLİ YİYECEKLER:

Bağırsak hareketlerini düzenleyen ve sindirim sistemi sağlığını destekleyen yulaf, kepekli tahıl, buğday ürünleri, sebzeler ve baklagiller sağlıklı bir yaşamın olmazsa olmaz parçalarıdır.

YOĞURT VE FERMENTE ÜRÜNLER:

Probiyotikler içeren yoğurt, kefir ve fermente süt ürünleri, sindirim sistemi için yararlı bakterileri destekler. Bu bakteriler bağırsak sağlığını iyileştirir ve düzenler.

KURU MEYVELER:

Kuru erik, kuru kayısı gibi kuru meyveler lif içerir ve bağırsak hareketlerini teşvik edebilirler. Ancak dikkatli olunmalı, fazla miktarda tüketildiğinde aşırı lif kabızlığa neden olabilir.

ZEYTİNYAĞI:

Zeytinyağı, bağırsakların daha iyi çalışmasına yardımcı olur. Lifli yiyeceklerle birlikte kullanmak sindirim sistemini destekler.

TAZE SEBZELER:

Özellikle yeşil yapraklı sebzeler, lif, vitaminler ve mineraller bakımından zengin olup bağırsak sağlığını iyileştirebilir.

CEVİZ, BADEM VE FINDIK:

Bu kuruyemişler sağlıklı yağlar ve lif içerirler ve sindirim sistemine fayda sağlayabilirler.

SU BAZLI YİYECEKLER:

Karpuz, kavun gibi yüksek su içeriğine sahip meyveler, vücudu hidrate eder ve bağırsakların düzgün çalışmasına yardımcı olabilir.

BAHARATLAR:

Zencefil ve kimyon gibi bazı baharatlar sindirim sistemini uyarabilir ve gaz problemlerini hafifletebilir.

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