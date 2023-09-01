Bağırsakları tamamen temizliyor! Sindirim sistemini rahatlatıyor

Sindirim sorunlarının nedeni, beslenme alışkanlıklarına dayanıyor. Sağlıklı bir beslenme rutinine sahip olmak ve düzenli yürüyüş yapmak sindirim sorunlarını bitiriyor. Uzmanlar, bağırsakları temizleyen ve sindirim sistemini rahatlatan besinleri sıraladı. İşte tükettiğiniz andan itibaren etki eden en şifalı besinler...

Giriş Tarihi: 01.09.2023 09:42 Güncelleme Tarihi: 01.09.2023 09:55 PAYLAŞ ABONE OL

Bağısakları temizleyen, sindirim sorunlarını gideren ve aynı zamanda bağışıklığı güçlendiren besinler şöyle; LİFLİ YİYECEKLER: Bağırsak hareketlerini düzenleyen ve sindirim sistemi sağlığını destekleyen yulaf, kepekli tahıl, buğday ürünleri, sebzeler ve baklagiller sağlıklı bir yaşamın olmazsa olmaz parçalarıdır.

YOĞURT VE FERMENTE ÜRÜNLER: Probiyotikler içeren yoğurt, kefir ve fermente süt ürünleri, sindirim sistemi için yararlı bakterileri destekler. Bu bakteriler bağırsak sağlığını iyileştirir ve düzenler.