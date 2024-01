Bağışıklığı güçlendirmek için bu kurala dikkat!

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Elif Berber, glutatyon hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

"SİGARA İÇMEK GLUTATYON SEVİYELERİNİ OLUMSUZ ETKİLEYEBİLİR"

Yaşlanma süreci ve bazı sağlık sorunlarıyla birlikte glutatyon seviyelerinin veya kullanımının azalabileceğine dikkat çeken Dr. Öğr. Üyesi Berber, "Kronik hastalıklar, diyabet, tiroit problemleri, romatolojik hastalıklar gibi durumlar vücuttaki glutatyon seviyelerinin düşmesine neden olabilir. Aynı şekilde, aşırı sigara içmek veya çevresel toksinlere maruz kalmak da glutatyon seviyelerini olumsuz etkileyebilir. Ayrıca glutatyon, serbest radikallerin nötralize edilmesi ve hücrelerin oksidatif stresten korunması gibi antioksidan fonksiyonlara da sahiptir" diye konuştu.

"HAFTALIK ALINAN C VİTAMİNİ VE GLUTATYON SERUMU, ŞİKAYETLERDE AZALMA SAĞLAR"

Glutatyon seviyelerini artırmak ve vücudu desteklemek için çeşitli tedavi yöntemleri kullanılabildiğini söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Berber, "Özellikle fibromiyalji ve kronik yorgunluk sendromu gibi hastalıklarda hastalar genellikle yaygın ağrı, vücut şişliği, enerji eksikliği, konsantrasyon güçlüğü gibi şikayetler yaşarlar. Bu yüzden haftalık olarak damardan C vitamini ve glutatyon serumu uygulayarak destek tedavileri uygulanmaktadır. Bu tedavilerin hastaların şikâyetlerinde belirgin bir şekilde azalmaya yol açtığı gözlemlenmiştir" ifadelerini kullandı.

"C VİTAMİNİ, GLUTATYONUN ETKİNLİĞİNİ ARTIRABİLİR"

Glutatyon ve C vitamini birlikte kullanıldığında sinerjistik bir etki gösterebileceğini belirten Dr. Öğr. Üyesi Berber, "C vitamini, glutatyonun yeniden üretimini ve etkinliğini artırabilir. Ayrıca kollajen sentezini uyararak cilt sağlığını ve bağışıklık sistemini destekleyebilir. Bu kombinasyon aynı zamanda kalp-damar sağlığını korumaya yardımcı olabilir ve beyin fonksiyonlarını destekleyebilir" dedi.

"OZON TERAPİSİYLE BERABER SİNERJİSTİK ETKİLER DAHA DA ARTABİLİR"

Glutatyon ve C vitamini desteğinin yanı sıra, ozon terapisinin de alternatif bir tedavi yöntemi olarak kullanılabileceğini vurgulayan Dr. Öğr. Üyesi Berber, "Ozon terapisi, oksijenin ozonla zenginleştirilerek vücuda verilmesini içeren bir tedavi şeklidir. Bu tedavi, vücudun oksijen metabolizmasını düzenler, bağışıklık sistemini güçlendirir ve antioksidan etkiler sağlar. Glutatyon ve C vitamini ile birlikte kullanıldığında, ozon terapisi ile elde edilen sinerjistik etkiler daha da artabilir. Glutatyon ve C vitamini kombinasyonu, vücudun detoksifikasyon mekanizmalarını destekler, bağışıklık sistemini güçlendirir, enerji seviyelerini artırır, konsantrasyonu geliştirir ve uyku düzenini düzeltir. Ayrıca, anti-aging etkileriyle cildin genç ve sağlıklı kalmasına yardımcı olabilir" şeklinde konuştu.