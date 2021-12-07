Bağışıklık direnci için bu bitki çaylarına dikkat!

Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte vatandaşlar bağışıklık sistemini dengede tutmak ve grip, enfeksiyonel hastalıklar, korona virüs gibi hastalıklara yakalanmamak için kurutulmuş bitki ve bitki çaylarına yöneliyor.

İHA ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 07.12.2021 11:04 Güncelleme Tarihi: 07.12.2021 11:04

Bazı bitkilerin virüsü önleyici olduğu biliniyor ancak normalden fazla tüketilmesi insan sağlığını da olumsuz etkileyebiliyor. Ordu'nun Altınordu içesinde aktarlık yapan Fikri Erdem Demircan, kış aylarında genellikle vücut direncinin arttırılması için vatandaşlara bitki çayları önerdiklerini söyledi.

Vatandaşlara iki çeşit çay önerdiklerini ifade eden Aktar Demircan, "Birincisi üst solunum yollarını ve akciğeri ısıtıcı çaylar. Bunlar da tercih edilen zencefil, zerdeçal, keçiboynuzu bunlar akciğeri ısıtır, üst solunuma iyi gelir gribe karşı bağışıklığı kuvvetlendirir. Yine 'C vitamini' yüksek olan çaylar öneririz. Karışım olarak katarız hibiskus, kuşburnu bunların 'C vitamini' yüksektir" dedi.