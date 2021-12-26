Bağışıklık sistemi vücudun doğal savunma mekanizması

Vücutta, öğrenebilme, düşünebilme ve hafızada saklama kapasitesinde iki sistem bulunduğunu, bunlardan birinin beyin, diğerinin de bağışıklık sistemi olduğuna dikkat çeken Dahiliye Uzmanı Dr. Mehmet Erdoğmuş, "Bağışıklık sistemi, genetik olarak var olan bilgilerimizi kullanıp, bir mikroba karşı bu bilgiyi işleyip, daha sonra sadece mikrobun olduğu bölgeye odaklanarak savaşır. Mikrobu yok edinceye kadar yılmadan uğraşan her yeni durum için bu tecrübeyi de kullanarak yeni bir yanıt üretebilen bir sistemdir" şeklinde konuştu.

Dahiliye Uzmanı Dr. Mehmet Erdoğmuş bu kadar önemli olan bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi için şu önerilerde bulundu: "Düzenli egzersiz yapmak: Egzersizin, yaşınıza ve kapasitenize uygun bir biçimde yaptığınızda sağlığınız üzerinde pozitif etkisi olur.

Kilo kontrolü yapmak: Yaş, boy, cinsiyet gibi parametrelere göre uygun kiloda olmak, güçlü bir bağışıklık sistemi için oldukça önemlidir. Uyku düzeninizi iyileştirin, stresi daha iyi yönetin. Günlük beslenme düzenine dikkat edin. Yağsız et, yumurta, balık, deniz ürünleri, bağışıklığın desteklenmesinde önemli olan çinko ve protein açısından zenginken C, E, A vitaminlerince zengin olan fındık, turunçgil gibi gıdalara da öğünlerimizde mutlaka yer vermeliyiz. Günlük beslenme düzeninin, çeşitli meyveler, sebzeler, tahıllar, yağı azaltılmış süt ve süt ürünleri ile mutlaka zenginleştirilmesi önerilir. Sigara, alkol gibi zararlı alışkanlıklardan uzak durun. Hijyene dikkat edin. Kişisel hijyenin yanı sıra tüketilen gıdaların temizliği de oldukça önemlidir. Meyve ve sebzelerin güzelce yıkanması, mümkünse sirkeli suda bekletilmesi önerilir."