Baş ağrısından ilaç içmeden kurtulun! Sadece bir tanesi bile dakikalar için ağrıyı bıçak gibi kesiyor

B6 vitamini içeren gıdalar, baş ağrısını hafifletebilir. B6 yönünden zengin gıdalara örnek olarak muz verilebilir. Başınız ağrıdığında ilaç içmeden önce bir adet muz yemeyi deneyebilirsiniz.

NANE ÇAYI:

Nane çayı, baş ağrısını hafifletebilir ve mide rahatsızlığını azaltabilir. Çayınıza bir tutam nane ekleyerek hem ferah bir lezzet yakalayabilir hem de baş ağrınızı hafifletebilirsiniz.