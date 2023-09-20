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Baş ağrısından ilaç içmeden kurtulun! Sadece bir tanesi bile dakikalar için ağrıyı bıçak gibi kesiyor

Günün tamamını olumsuz etkileyen, uyku kalitesini düşüren hatta ihmal edildiğinde bağışıklığı etkileyen baş ağrısından kurtulmanın en etkili yollarından biri; doğal ilaç görevi gören besinlerden faydalanmaktır. Tüketildiği andan itibaren özellikle magnezyum ve strese bağlı baş ağrısına etkili olan bu besinler aynı zamanda vücudun ihtiyaç duyduğu besin değerlerinin de tamamlanmasını sağlıyor. İşte baş ağrısını dakikalar içinde bitirecek besinler...

Giriş Tarihi: 20.09.2023 16:30 Güncelleme Tarihi: 20.09.2023 16:32
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Baş ağrısından ilaç içmeden kurtulun! Sadece bir tanesi bile dakikalar için ağrıyı bıçak gibi kesiyor

Baş ağrısına iyi gelen ve vitamin değeri yüksek besinler şöyle;

BİTTER ÇİKOLATA:

Bitter çikolata, içerdiği magnezyum sayesinde bazı baş ağrılarını hafifletir. Başınız ağrıdığında bir parça bitter çikolata tüketmeniz magnezyuma bağlı baş ağrısını hafifletecektir.

ZENCEFİL:

Zencefil, iltihaplanmayı azaltabilir ve migren gibi baş ağrılarını hafifletir. Zencefil aynı zamanda bağışıklığı güçlendirdiği için soğuk algınlığına bağlı baş ağrısını da önleyecektir.

KAFEİN:

Kafein bazı baş ağrılarına karşı etkili olabilir, ancak aşırı tüketmek başka sorunlara neden olabilir, bu yüzden dikkatli olun.

B6 VİTAMİNİ İÇEREN YİYECEKLER:

B6 vitamini içeren gıdalar, baş ağrısını hafifletebilir. B6 yönünden zengin gıdalara örnek olarak muz verilebilir. Başınız ağrıdığında ilaç içmeden önce bir adet muz yemeyi deneyebilirsiniz.

NANE ÇAYI:

Nane çayı, baş ağrısını hafifletebilir ve mide rahatsızlığını azaltabilir. Çayınıza bir tutam nane ekleyerek hem ferah bir lezzet yakalayabilir hem de baş ağrınızı hafifletebilirsiniz.

OMEGA-3 YAĞ ASİTLERİ:

Somon, ceviz ve chia tohumları gibi omega-3 yağ asitleri içeren gıdalar, baş ağrısını azaltabilir.

ELMA SİRKESİ:

Elma sirkesi oldukça faydalı bir besindir. Bir bardak suya bir kaşık elma sirkesi ekleyip içtiğinizde baş ağrınız hafifleyebilir.

Burada dikkat etmeniz gereken nokta mide rahatsızlığınız varsa tüketmeden önce bir uzmana danışmanızdır.

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