Baş ağrısından ilaç içmeden kurtulun! Sadece bir tanesi bile dakikalar için ağrıyı bıçak gibi kesiyor

Baş ağrısına iyi gelen ve vitamin değeri yüksek besinler şöyle;
BİTTER ÇİKOLATA:
Bitter çikolata, içerdiği magnezyum sayesinde bazı baş ağrılarını hafifletir. Başınız ağrıdığında bir parça bitter çikolata tüketmeniz magnezyuma bağlı baş ağrısını hafifletecektir.
ZENCEFİL:
Zencefil, iltihaplanmayı azaltabilir ve migren gibi baş ağrılarını hafifletir. Zencefil aynı zamanda bağışıklığı güçlendirdiği için soğuk algınlığına bağlı baş ağrısını da önleyecektir.
KAFEİN:
Kafein bazı baş ağrılarına karşı etkili olabilir, ancak aşırı tüketmek başka sorunlara neden olabilir, bu yüzden dikkatli olun.
B6 VİTAMİNİ İÇEREN YİYECEKLER:
B6 vitamini içeren gıdalar, baş ağrısını hafifletebilir. B6 yönünden zengin gıdalara örnek olarak muz verilebilir. Başınız ağrıdığında ilaç içmeden önce bir adet muz yemeyi deneyebilirsiniz.
NANE ÇAYI:
Nane çayı, baş ağrısını hafifletebilir ve mide rahatsızlığını azaltabilir. Çayınıza bir tutam nane ekleyerek hem ferah bir lezzet yakalayabilir hem de baş ağrınızı hafifletebilirsiniz.
OMEGA-3 YAĞ ASİTLERİ:
Somon, ceviz ve chia tohumları gibi omega-3 yağ asitleri içeren gıdalar, baş ağrısını azaltabilir.