Başarıya giden yolda en büyük engel: Korkularımız! 6 adımda korkularınızdan kurtulun



1 İLK ADIM YÜZLEŞME

Bir korkuyu aşmanın ilk adımı, onunla yüzleşmektir. Kendinize şu soruyu sorun: "Gerçekten neyden korkuyorum?" Bunu bir kağıda yazmak, korkularınızı somutlaştırır ve onları daha net görmenizi sağlar. Korkular, onları tanımladığımızda gücünü kaybeder.

2 KAYNAĞINI ARAŞTIRIN

Her korkunun bir kökeni vardır. Belki çocuklukta yaşadığınız bir olay, belki de toplumun üzerinize yüklediği beklentiler... Örneğin, bir işte başarısız olmaktan korkuyorsanız, bu korkunun arkasında "yetersiz hissediyorum" inancı yatıyor olabilir. Korkunun kökenini bulduğunuzda, onunla daha kolay baş edebilirsiniz.

3 KÜÇÜK ADIMLARLA İLERLEYİN

Korkular genellikle büyüktür ve bu büyüklük bizi hareketsiz bırakır. Ancak bir dağı, bir anda değil, adım adım tırmanabiliriz. Korktuğunuz şeyi küçük parçalara bölün. Örneğin, topluluk önünde konuşmaktan korkuyorsanız, önce küçük bir gruba hitap edin. Zamanla bu korku, yerini öz güvene bırakacaktır.