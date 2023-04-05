Basit bir sivilce sandı! tüm vücudunu sardı: “Kimse sebebini çözemiyor”

18 yaşındaki Nancy Morel, yaşadığı dermatolojik hasar yolculuğunu Instagram'da paylaşırken 100.000'den fazla takipçinin büyük bir dehşete kapılmasına neden oldu. Buckinghamshire, Birleşik Krallık'tan ve dokuz çocuklu bir aileden biri olan sosyal medya fenomeni, ilk dermatolojik sorunu 13 yaşındayken yaşadı.
"İLK OLARAK DUDAK KENARINDA BİR SİVİLCEYLE ÇIKTI"
Bir anda ortaya çıkan bu sorun esnasında okulda olduğunu ve aniden dudağının şişmeye başladığını anlattı. Okul hemşiresi, ibuprofene alerjisi olması sebebiyle olanların "ilaç alması" yüzünden olduğunu düşünse de, ilaç almadığını anlatmak zorunda kaldı.
Hastaneye kaldırılan Morel, doktorların alerjik reaksiyon olmadığnı doğrulamasının ardından evde dinlenmesi için gönderildi. Fakat bu süreçte şişliğin ve kızarıklığın bacaklarına, ayaklarına ve midesine yayılması sonucunda daha büyük bir sorunla karşılaştı.
"BİRÇOK TAHLİLE RAĞMEN SEBEBİ BULUNAMADI"
Ataklar halinde gelmeye başlayan bu sorun, dönem dönem artış gösteriyor. Son yıllarını sürekli olarak cilt biyopsileri gibi tahliller yaptırarak geçirmesine rağmen durumunun iyileşmediğini dile getirdi.
Morel, büyük bir atak geçirmeden önce sosyal medya hesaplarında önce ve sonrası videolarını paylaşıyor. Bir dizi semptom ortaya çıkmadan önce "tahmin edebildiğini" söyleyen Morel, neredeyse bir içgüdü gibi ortaya çıkmadan önce baş dönmesi yaşadığını ve hasta hissettiğini anlattı.
https://www.instagram.com/p/CmuOVwONYlz/?utm_source=ig_web_copy_link
Yaklaşan cilt kızarıklığı atağının en büyük işareti ise; yüzünü ciddi şekilde etkileyen bir ağrı ortaya çıkması. İğne batması ve zonklama olarak tanımladığı bu ağrı, herhangi bir ağrı kesiciyle de dinmiyor. Çürük görünümünü, morarma ve kızarmaları giderecek herhangi bir şey olmadığını anlatan Morel, bazen buz uygulasa da hiçbir işe yaramadığını anlattı.
"ÜRTİKERYAL VASKÜLİT OLABİLİR"
Mayo Clinic'e göre Morel, bir dizi test ve üç cilt biyopsisi yaptıktan sonra, doktorların yanlışlıkla ürtikeryal vaskülit, "derideki küçük kan damarlarının iltihaplanması ile karakterize bir durum" olduğu sonucuna vardığını iddia etti.
Tıbbi otorite web sitesinde "Ürtikeryal vaskülit, derideki küçük kan damarlarının iltihaplanması ile karakterize edilen bir durumdur" diyor. "Belirtiler ve semptomlar, etkilenen ciltte kaşıntı ve yanma hissini içerir. Ürtikeryal vaskülitin neden olduğu lezyonlar (kabarıklıklar) da arkasında morluk bırakabilir" olarak bu durumu açıklıyor.
"TEDAVİ DUYGUSAL BİR YÜKE DÖNÜŞTÜ"
Morel hastaneye haftada üç veya dört kez rapor verdikten ve düzenli steroid enjeksiyonları aldıktan sonra, doktorlar hala durumu tam olarak nitelendirilmiş değiller. Net bir cevabı olmadığı için yapabilecekleri hiçbir şey olmadığını söyleyen Morel, tedaviye devam etmediğini artık "duygusal olarak" üzerinde yük hissettiğini anlattı.
Doktorların yaşadığı bu durumla ilgili olarak hala şaşkınlığının devam ettiğini ve etkilerinin sonuçsuz kaldığını anlattı. Morel, bu sürecini paylaşmak için açtığı sosyal medya hesabında oldukça nazik insanların kendisine büyük destek verdiğini anlattı.