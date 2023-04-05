Basit bir sivilce sandı! tüm vücudunu sardı: “Kimse sebebini çözemiyor”

18 yaşındaki Nancy Morel, yaşadığı dermatolojik hasar yolculuğunu Instagram'da paylaşırken 100.000'den fazla takipçinin büyük bir dehşete kapılmasına neden oldu. Buckinghamshire, Birleşik Krallık'tan ve dokuz çocuklu bir aileden biri olan sosyal medya fenomeni, ilk dermatolojik sorunu 13 yaşındayken yaşadı.

"İLK OLARAK DUDAK KENARINDA BİR SİVİLCEYLE ÇIKTI"

Bir anda ortaya çıkan bu sorun esnasında okulda olduğunu ve aniden dudağının şişmeye başladığını anlattı. Okul hemşiresi, ibuprofene alerjisi olması sebebiyle olanların "ilaç alması" yüzünden olduğunu düşünse de, ilaç almadığını anlatmak zorunda kaldı.

Hastaneye kaldırılan Morel, doktorların alerjik reaksiyon olmadığnı doğrulamasının ardından evde dinlenmesi için gönderildi. Fakat bu süreçte şişliğin ve kızarıklığın bacaklarına, ayaklarına ve midesine yayılması sonucunda daha büyük bir sorunla karşılaştı.