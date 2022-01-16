Bebeklerin yaklaşık 50 bini, bin gramın altında dünyaya geliyor

Prematüre doğumların Dünya genelinde yaygın olduğunu belirten Dr. Tuğba Barsan Kaya, "37 gestasyon haftasından önce doğan bebekler prematüre olarak adlandırılır. Tüm dünyada her 10 bebekten 1'i prematüre doğmaktadır. Ülkemizde ise her yıl yaklaşık 150 bin bebek erken doğmaktadır ve bu bebeklerin yaklaşık 50 bini bin gramın altında dünyaya gelmektedir. Erken doğan cesur bebeklerin takipleri hem kendileri, hem aileleri hem de kalbi onlarla atan yenidoğan yoğun bakım ekibi için oldukça stresli ve kaygı doludur. Bu bebekler sadece küçük değildirler aynı zamanda hem kısa hem de uzun vadeli sağlık sorunları açısından büyük riskler altındadırlar. Kısa vadeli sorunları arasında solunum sıkıntısı sendromu, patent duktus arteriozus (PDA) gibi kalp sorunları, hipotermi, beslenme sorunları ve yaşamı tehdit eden ve tekrarlayan enfeksiyonlara yol açabilen az gelişmiş bir bağışıklık sistemi yer alır. Ne yazık ki bebeklerin bir kısmı bu nedenlerle kaybedilmektedir. Dünya çapında 5 yaş altı çocuk ölümlerinin önemli bir nedeni prematüre doğumlardır. Uzun vadede ise bu bebekler kronik solunum sistemi hastalıkları, serebral palsi, bozulmuş bilişsel beceriler, görme ve işitme sorunları gibi potansiyel yaşam boyu komplikasyonların yanı sıra davranışsal ve psikolojik sorunlarla karşı karşıyadırlar. Tüm bu sorunlar ailelerine, toplum ve sağlık sistemlerine ciddi ek yükler getirir" dedi.

"PREMATÜRE BEBEK İÇİN UZMAN BİR EKİBE VE DOĞRU TIBBİ EKİPMANA ERİŞİM GERÇEK BİR ÖLÜM KALIM MESELESİDİR"

Erken doğan bebeklerin ilk süreçteki bakımlarının çok önemli olduğunu belirten Barsan Kaya, "Prematüre doğan bebekler için 'altın saat' olarak adlandırılan doğumdan sonraki ilk 1 saatte verilen bakım prematüre bir bebeğin uzun dönem sağlığı için çok önemlidir. Prematüre doğan bebek için konusunda uzman bir ekibe ve doğru tıbbi ekipmana erişim gerçek bir ölüm kalım meselesidir. Bu nedenle özellikle 32 gestasyon hafta ve bin 500 gramın altında doğan bebeklerin donanımlı yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde, yenidoğan yoğun bakım uzmanlarının ve yenidoğan konusunda deneyimli hemşire ve personelin olduğu ekiplerle takip edilmesi gerekmektedir. Günümüzde prematüre bebekler için en ideal bakım; bebeğe az dokunmak-daha çok gözlemlemek, aileleri bebeğin yoğun bakımda tedavi sürecine daha çok dâhil etmek ve aile-bebek merkezli bakım şeklinde bireyselleştirilmiş bakımdır" ifadelerine yer verdi.

DÜNYA PREMATÜRE GÜNÜ'NÜN SEMBOLÜ MOR RENK VE BEBEK ÇORABI HATTI

Prematüre bebekler için farkındalığı arttırmanın öneminden bahseden Dr. Öğretim Üyesi Tuğba Barsan Kaya, "Hassasiyet ve ayrıcalığı temsil eden mor renk ve bebek çorabı hattı Dünya Prematüre Günü'nün sembolüdür. Çorap hattı; 9 tam boy bebek çorabı ile çevrelenmiş küçük mor renkli çorap çifti dünyada 10 bebekten 1'inin prematüre doğduğunu simgelemektedir. Ayrıca her yıl 17 Kasım günü ve bu günü içeren haftada sosyal medyada günün anlam ve önemini belirten resimler, kısa mesajlar paylaşılarak, mor kurdele, mor kıyafet tercih edilerek, şehrin simgesel yapıları mor ışık ile aydınlatarak farkındalık oluşturmaktadır" dedi.