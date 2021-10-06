"Beklenenden daha erken geldi!" diyerek uyardı! Bu aylara dikkat! Grip pik yapabilir...

Uzm. Dr. Aytaç Karadağ, "Her mevsimde beklenen bir viral enfeksiyon salgını vardır. Belirli aylarda soğuk algınlığı , nezle , grip , domuz gribi , mide gribi , allerji gibi hastalıklar artabilir. Bu aslında olağan bir durumdur. Fakat burada önemli olan bir durum var: Havaların hızla soğumaya başladığı bu günlerde özelllikle ağır tedbir önlemleri ve sokağa çıkma kısıtlamalarıyla geçen sene gerçekleşmeyen soğuk algınlığı salgınlıkları bu sene daha şiddetli gelmeye başladı." dedi.

Koronavirüs ve grip salgınını birbirinden ayırt etmenin zorluklarına dikkat çeken Uzm. Dr. Aytaç Karadağ, bazı durumlarda PCR testinin dahi yetersiz kaldığını vurguladı. Karadağ, sözlerini şöyle sürdürdü; " Koronavirüs ve gribi ayırt etmeden PCR bazen ayırt edici olamayabiliyor. Çünkü tüm koronavirüs vakalarının sadece %63'ünde test pozitif saptanıyor. Yani her 5 koronavirüs hastasından sadece üçünde PCR testi tanı koydurabiliyor. Erken dönemde özellikle kuluçka dönemi dediğimiz ilk 5-7 günlük süreçte test yapıldığında veya yetersiz örnek alındığında test yalancı negatif olabiliyor. Bu nedenle özellikle tat ve koku kaybı, nefes darlığı, şiddetli öksürük varsa ve iyileşme süreci uzuyorsa koronavirüsü düşünmek gerekir."

EKİM, KASIM VE ARALIK AYINA DİKKAT!

Uzm. Dr. Aytaç Karadağ, Kasım ayında pik yapması beklenen grip salgınıyla ilgili açıklamalarına şöyle devam etti; "Hızlı bir şekilde sosyalleşmeyle ve normalleşmeyle birlikte geçen sene gerçekleşmeyen influenza salgınının bu sene beklenenden daha erken gelişmesini bekliyoruz. Bu nedenle; Ekim, Kasım ve Aralık ayında grip vakalarında artış olacak. Mevsimsel gripler, Ekim, Kasım ve Aralık aylarında pik yapar. Domuz gribi denilen H1N1 ise genelde Ocak ve Şubat aylarında pik yapar. Artık grip, koronavirüs ve soğuk algınlıkları iç içe girmiş durumda. Biriyle enfekte olunduğunda bağışıklık azalır ve diğerleri de iyileşemeden hemen gelebilir."

GRİP SALGINININ DİĞER YILLARA GÖRE DAHA AĞIR GEÇMESİNİN SEBEBİ…

Grip salgının diğer yıllara göre daha ağır geçmesinin nedenlerini belirten Uzm. Dr. Aytaç Karadağ, açıklamalarını şöyle sürdürdü; "Her yıl dünya genelinde 500.000 insanın ölümüne yol açan grip aslında koronavirüs kadar tehlikeli bir virüstür. Risk grubundakilere düzenli yıllık aşı uygulamaları ile kontrol altına alınabiliyorken; bu sene koronavirüsten dolayı bozulan bağışıklık, geçen sene beklenen influenza suşuna karşı bağışıklama çalışmasının yetersiz olması nedeniyle daha şiddetli geçebilir."