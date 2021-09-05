Belgeler sızdırıldı! Kraliçe II. Elizabeth ile ilgili plan ortaya çıktı

İngiltere’de basına sızdırılan bazı belgeler, Kraliçe II. Elizabeth öldüğünde neler olacağını ortaya koyuyor gibi görünüyor. Yapılan ölüm sonrası planlama, İngiltere’de birçok kişinin dikkatini çekti.

ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 05.09.2021 10:30 Güncelleme Tarihi: 05.09.2021 10:52

POLITICO adlı basın kuruluşu, etkinliğin kod adının 'Londra Köprüsü Operasyonu' olacağını ve bir memurun Başbakan'a 'Londra Köprüsü yıkıldı' diyen bir çağrıyla başlayacağını ortaya koyan dosyalar elde ettiğini bildirdi.

"KRAL CHARLES ULUSA SESLENECEK" Kraliçenin vefatının ardından, ölümü ile cenazesi arasında on günlük bir süre olacak, Kral olarak görevi devralacak olan Prens Charles, annesinin öldüğü gün ulusa seslenecek. Sızdırılan haberlere göre, başbakan her kim olacaksa kendisine bir çağrı ile ilk haber verilenlerden biri olacak ve daha sonra danışma meclisi üyelerine söylenecek. Daha sonra üst düzey politikacılara şöyle bir e-posta gönderilecek: "Sevgili meslektaşlarım, Majesteleri Kraliçe'nin ölümünü size bildirmek için üzüntüyle yazıyorum." Ardından haber medya ile paylaşılacak ve sosyal medya paylaşımları, bilgilerin mümkün olduğunca ulaştırılması için tüm kanallarda yayınlanacak.

"10 GÜNLÜK BİR TÖREN" Kralın tahta geçtiği gün ise 'D-Day' olarak anılacak ve her gün 'D+1', 'D+2' olarak cenaze töreni planlanacak. Açıklamanın ardından Whitehall genelinde bayraklar yarıya indirilecek ve başbakan açıklama yapan ilk hükümet üyesi olacak. Silahlı selamlamanın yanı sıra ulusal bir dakikalık saygı duruşu da düzenlenecek. O andan itibaren, Başbakan, 18:00'de Kral olacak Prens Charles ile bir görüşme yapacak. Charles ulusa bir yayın yapacak ve St. Paul Katedrali'nde bir anma töreni yapılacak. İlk gün, Katılım Konseyi adındaki bütün özel danışmanlar, büyük devlet memurları ve bazı kıdemli memurlar gibi üst düzey görevlilerin toplandığı konseyde ve Kral Charles'ı yeni kral ilan edilecek. Ardından saat 15:30'da başbakan ve kabine yeni kral ile bir görüşme yapacak. İkinci günde kraliçenin tabutu eğer Norfolk'taki evinde vefat ederse Buckingham Sarayı'na geri dönecek ve kraliyet treninde St. Pancras istasyonuna seyahat edecek. İskoçya'daki Balmoral'da ölürse, ya kraliyet treniyle ya da uçakla taşınacak.

"UZUN BİR TAZİYE TÖRENİ" Üçücü gün, Kral Charles Westminster Hall'da bir taziye düzenleyecek ve öğleden sonra İngiltere turuna başlayacak. Charles için gerçekten yoğun bir zaman. Çünkü daha sonra dördüncü gün ise Kuzey İrlanda'ya gidecek ve burada başka bir taziye daha düzenlenecek. Buckingham Sarayı'ndan Westminster Sarayı'na götürülecek tabutun provası da yapılacak. Beşinci günden bir gün önce prova edilen geçit töreni, ülkenin başkentinden geçerek törensel bir rotada gerçekleşecek. altıncı günden dokuzuncu güne kadar, cenaze hazırlıkları ve provaları, taziye dilekçeleri ve güvenlik düzenlemeleriyle ilgilenen İçişleri Bakanlığı ve olası aşırı kalabalık sorunlarını çözen Ulaştırma Bakanlığı gibi ilgili devlet daireleri tarafından yapılacak düzenlemelerden oluşacaktır.