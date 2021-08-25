Besinleri nasıl pişirmeliyiz?

Sağlıklı beslenmeden bahsedilirken, spor yapan bir kişinin resmi ve geri planda salata ve meyve görülür. Aslında sadece salata ve meyve, vücudun ihtiyacının çok az bir kısmını karşılar. Özellikle salataya zeytinyağı koyulmadıysa karşıladığı kısım çok daha azdır.

Vücudumuzun bir temel ihtiyaçları, bir de günlük ihtiyaçları vardır. Vücudumuzun temel ihtiyaçları; kendi bütünlüğünü koruyabilmesi için gerekli olan ihtiyaçlarıdır. Bunlar; proteinler, yağlar, vitaminler, mineraller ve bir kısım metallerdir. Bu ihtiyaçlarını vücudumuz Ege mutfağından da, Akdeniz mutfağından da, Doğu Anadolu mutfağından da veya bir başka ülkenin mutfağından da beslenerek karşılayabilir. Fakat tüm bu ihtiyacı karşılarken, yediğimiz gıdaların da sindirilerek vücuda yararlı hale gelmesi gerektiğini unutmamalıyız. Sindirim yoksa biz istediğimiz kadar sağlıklı besinleri yiyelim, sağlıklı beslenmiş olmayız.

Vücudumuzun günlük ihtiyaçları ise; Karbonhidratlar, lifler, kalsiyum, omega 3 yağlarıdır.

Lifler: Sebzelerde, meyvelerde, buğday da mevcuttur, ayrıca yulaf ezmesi ve mercimekte de bulunur.

Kalsiyum: Süt ve Süt ürünlerinden, yeşil yapraklı sebzelerden, brokoli, ıspanak, roka, badem, fasulye ve kuru kayısı dan da alabiliriz.

Omega 3 : Ceviz, fındık, balık yağı, ton balığı, somon, soya yağı, semizotu, bürüksel lahanası, semizotu, mısıryağı, fındık yağı, ceviz yağı gibi gıdalardan alabiliriz.

Karbonhidrat: Hemen hemen tüm gıdalarda mevcuttur. Eğer karbonhidratları çok kolay sindirilen yani benim tabirimle suda kolayca eriyen gıdalardan alırsanız, diğer gıdaların sindirimini engelleyebilir. Suda kolaylıkla eriyen karbonhidratlar; ekmek, hamur işi, makarna, pilav, kahvaltılık gevrekler, tüm tatlılardır.

HANGİ GIDALAR DAHA SAĞLIKLI, HANGİLERİ SAĞLIKSIZDIR?

Genel anlamda sağlıklı gıda sağlıksız gıda olarak ayırım yapmamız doğru olmaz. Sağlıksız gıdalara gelince ilk akla gelenler GDO'lu yani genetiği oynanmış gıdalar, üretim esnasında hormon veya çok kimyasal madde kullanılmış gıdalardır. Sağlıklı gıdalar dediğimizde de, sindirim sistemimizin sindirerek vücudun ihtiyacı olan maddeleri elde edebileceği gıdalar olarak nitelendiririz. Gıda ne kadar sağlıklı üretilmiş ve içerisinde vücudun ihtiyaçlarını barındırırsa barındırsın, eğer bedenimiz o gıdayı sindirebilecek enzimleri üretemiyorsa, o zaman o gıdayı kullanamaz. Bu nedenle gıda seçiminde genel beslenme alışkanlığımıza göre gıdayı seçmemiz de önemlidir.

Genelde çok sağlıklı beslendiğimizi zannettiğimiz halde, Vücut bütünlüğünü koruyamayıp kilo almaya başlamamızın en önemli nedeni, yediğimiz gıdaları sindiremediğimiz içindir. Yediklerimiz sağlıklı da olsa bedenimiz kullanamaz.

BESİNLERİ NASIL PİŞİRMELİYİZ?

Her besinin kendine özel ideal bir pişirme yöntemi vardır. Aynı zamanda pişirme süreleri de farklıdır. Bunu en iyi yıllarca gözlemleme ve deneme yolu ile oluşmuş yöresel yemeklerin tariflerinde bulabilirsiniz. Lüzumundan fazla ısıl işleme tabii tutulmadığı ve besin değeri fazla etkilenmediği sürece her türlü pişirme tekniği uygulanabilir.