Beynin gıdası olarak biliniyor! Bu besin beyin hücrelerini tek tek onarıyor

Hurma, yüksek besin değerine sahip bir besindir. Lif, vitaminler, mineraller, protein ve sağlıklı yağlar içerir.

SPORCULAR İÇİN EN UYGUN ATIŞTIRMALIK

İçerdikleri doğal şekerler, özellikle glukoz ve fruktoz, hızlı bir enerji kaynağı sağlar. Sporcular ve fiziksel olarak aktif kişiler için uygun bir atıştırmalıktır.