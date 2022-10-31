Beynin yaşlanmasını hızlandıran besin! Felç riskini artırıyor...

Günlük hayatta sık sık tükettiğimiz bazı besinler beynin yaşlanmasını hızlandırıyor. Bilimsel araştırmalar, tükettiğimiz bazı besinlerin beynin yaşlanma hızını kat kat artırdığını gösteriyor. Düzenli olarak şeker içerikli besinler tüketmek, beyniniz ve bilişsel sağlığınızla ilgili komplikasyonlara neden oluyor. Peki, hangi besinler beynin yaşlanmasını durduruyor? İşte beynin yaşlanmasını durduran ve felç riskini artıran besinler...

Giriş Tarihi: 31.10.2022 09:17 Güncelleme Tarihi: 31.10.2022 09:32 PAYLAŞ ABONE OL

Tıpkı vücudun geri kalanı gibi beynin de zamanla yaşlanması son derece doğal bir durum. Yapılan araştırmalara göre, beslenme düzeni ve yaşam tarzı beynin yaşlanma hızını etkiliyor. Günlük hayatta yaptığımız bazı alışkanlıklar, beynin yaşlanma sürecini yavaşlatırken, bazı alışkanlıklar yaşlanma sürecini hızlandırıyor. Sağlıklı diye tükettiğimiz ve alışkanlık haline getirdiğimiz bazı besinlerin beynin yaşlanma sürecini hızlandırdığını ve felç – bunama riskini üç kat artırdığını ortaya koydu. Beynin yaşlanmasını durdurmak için alışkanlık haline getirdiğimiz ve sık sık tükettiğimiz besinleri tamamen hayatınızdan çıkarmanız gerekmez. Yani, sık sık tüketmek yerine ara sıra tüketmeniz, tüketme sıklığını olduğunca azaltmanız en ideal seçeneklerden biridir. Bazı besinleri ise beyne verdiği zararlardan dolayı tamamen hayatınızdan çıkarmanız gerekir.

Düzenli olarak şeker içerikli besinler tüketmek, beyniniz ve bilişsel sağlığınızla ilgili komplikasyonlara neden olabilir. Peki, beyninizin daha hızlı yaşlanmasına neden besinler hangileridir? ŞEKERLİ SODA BEYİNDEKİ 'ANISAL BELLEĞİ' MAHVEDİYOR 2017' de Alzheimer's&Dementia'da yayınlanan bir araştırmaya göre, gazlı içecekler beyin yaşlanmasını hızlandırıyor ve her gün bir adet gazlı içecek içen katılımcıların beyin hacminde daha hızlı azalma meydana geliyor.