Beynin yaşlanmasını hızlandıran besin! Felç riskini artırıyor...

Tıpkı vücudun geri kalanı gibi beynin de zamanla yaşlanması son derece doğal bir durum. Yapılan araştırmalara göre, beslenme düzeni ve yaşam tarzı beynin yaşlanma hızını etkiliyor. Günlük hayatta yaptığımız bazı alışkanlıklar, beynin yaşlanma sürecini yavaşlatırken, bazı alışkanlıklar yaşlanma sürecini hızlandırıyor. Sağlıklı diye tükettiğimiz ve alışkanlık haline getirdiğimiz bazı besinlerin beynin yaşlanma sürecini hızlandırdığını ve felç – bunama riskini üç kat artırdığını ortaya koydu.
Beynin yaşlanmasını durdurmak için alışkanlık haline getirdiğimiz ve sık sık tükettiğimiz besinleri tamamen hayatınızdan çıkarmanız gerekmez. Yani, sık sık tüketmek yerine ara sıra tüketmeniz, tüketme sıklığını olduğunca azaltmanız en ideal seçeneklerden biridir. Bazı besinleri ise beyne verdiği zararlardan dolayı tamamen hayatınızdan çıkarmanız gerekir.
Düzenli olarak şeker içerikli besinler tüketmek, beyniniz ve bilişsel sağlığınızla ilgili komplikasyonlara neden olabilir.
Peki, beyninizin daha hızlı yaşlanmasına neden besinler hangileridir?
ŞEKERLİ SODA BEYİNDEKİ 'ANISAL BELLEĞİ' MAHVEDİYOR
2017' de Alzheimer's&Dementia'da yayınlanan bir araştırmaya göre, gazlı içecekler beyin yaşlanmasını hızlandırıyor ve her gün bir adet gazlı içecek içen katılımcıların beyin hacminde daha hızlı azalma meydana geliyor.
Düzenli olarak gazlı içecek içen katılımcıların, aynı zamanda daha zayıf "epizodik" belleğe sahip olduğu ortaya çıktı. "Anısal Bellek" veya diğer adıyla "Epizodik Bellek" zihinde canlandırılabilen kişisel yaşanmış olayların hafızası olarak biliniyor.
Katılımcıların birçoğunun, hafıza ve öğrenme fonksiyonlarının çoğundan sorumlu olan beynin bir parçası olan hipokampusların daha küçük hacmine sahip olduğu ortaya çıktı.
Hipokampal hacim, yaşla birlikte doğal olarak azalır, ancak bu çalışmaya göre; şekerle tatlandırılmış içeceklerin düzenli olarak tüketilmesi bu sürecin hızlanmasına neden oluyor.
GAZLI İÇECEKLERİN 'DİYET' OLANLARI MASUM MU?
Gazlı içeceklerin beyin üzerindeki olumsuz etkilerinden sonra tercihinizi diyet içeceklerden yana kullanmak isteyebilirsiniz ancak ne yazık ki bu seçenekte hiç doğru değil.
Yapılan araştırmalar, diyet soda ve beyin sağlığı arasındaki bağlantıyı gözler önüne serdi. Stroke'da yayınlanan bir araştırmaya göre, günde bir diyet soda tüketen katılımcıların felç ve bunama olasılığı diğer insanlara göre üç kat daha fazla olduğu ortaya çıktı.
İşte beyni hızla yaşlandıran diğer içecekler;