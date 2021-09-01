Bildiğiniz tüm fenomenleri unutun! Nikki güzellik kalıplarını yıkıyor

Nikki, 6 yaşındayken teşhis edilen "arteriyovenöz malformasyon" adında görünümü büyük oranda etkileyen ve ciddi sağlık sorunlarına sebep olan önemli bir hastalıkla karşı karşıya kaldı. Küçük yaşlarından itibaren karşılaştığı zorluklar konusunda oldukça cesur adımlar atan Nikki, tüm dünyanın ilgisini çekmeye başladı.

"HAYATINI TEHDİT EDEN HASTALIĞI SINIR KABUL ETMEDİ"

8 yaşında ise içine düştüğü bu durumu farklı bir boyutta ele aldı ve YouTube'da yorumlar kısmını kapatarak video çekmeye başladı. Kısa sürede büyük bir izlenme oranına erişen Nikki, yaşadığı bu durumun özgüvenini artıran bir durum olduğunu söylüyor. Siber zorbalıkla karşılaşsa da yaşadığı zorlu süreçle güvenle baş eden Nikki, aynı zamanda pozitif tepkilerin de kayda değer oranda yüksek olduğunu belirtiyor.

"SİBER ZORBALIĞA MEYDAN OKUDU"

Günümüzde ise 1 milyondan fazla takipçisine siber zorbalık ile ilgili konuşmalar yapıyor, makyaj tüyoları veriyor ve ailesiyle olan ilişkisini kayda alıyor.

2018 yılından TV kariyerine başlayan Nikki, İngiltere'de CBBC adlı kanalda Nikki Lilly Meets adlı bir program sunuyor ve 2016 yılında da yine aynı kanaldaki Junior Bake Off adlı yarışmada ödül kazandı.